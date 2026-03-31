Otra vez Italia queda fuera del Mundial de la FIFA, cae ante Bosnia y Herzegovina en el repechaje UEFA

Bosnia y Herzegovina sorprendió a Italia en el último partido del repechaje de la UEFA y en la tanda de penales dejaron fuera a la azzurri de la Copa del Mundo del 2026. El equipo italiano queda fuera del torneo de la FIFA por tercera edición consecutiva.

En un partido de ida y vuelta en la cancha del Bilino Polje, la azzurri fue la que pegó primero en el marcador. Al minuto 15 de tiempo corrido, un error del guardameta de Bosnia, Nikola Vsilj, le otorgó la pelota a los italianos en campo rival. Nicolo Barella le cedió la esférica a Moise Kean y el jugador de la Fiorentina desde fuera del área colgó la de gajos en el ángulo derecho del marco.

El tiempo siguió su marcha e Italia comenzó a sufrir en el encuentro. Alessandro Bastoni se equivocó al barrerse como último hombre cerca de su área y el silbante no dudó en mostrarle el cartón de expulsión al minuto 41 de juego, dejando a su equipo con uno menos durante toda la segunda mitad.

🔥 MOISE KEAN SCORES AND PUTS ITALY IN FRONT



🇪🇺 Bosnia 0 - 1 Italypic.twitter.com/CCTf36BaST — Rango (@Rango_deep) March 31, 2026

Inició la segunda parte y el técnico local realizó algunos cambios para irse al ataque en busca del tanto que mandará el encuentro a los tiempos extras. Bosnia y Herzegovina comenzó a trabajar el partido y fue en los últimos minutos cuando lograron el tanto que dio esperanza a toda una nación.

Una gran jugada por parte de los bosnios al minuto 79 de juego mandó el cotejo al alargue. Edin Dzeko remató a puerta desde dentro del área y Gianluigi Donnarumma detuvo el disparo; sin embargo, Haris Tabakovic estaba atento al rebote del guardameta italiano para mandar a guardar la esférica.

Italia tuvo que sufrir en los últimos minutos del tiempo reglamentario para seguir con vida en el repechaje de la UEFA, aunque la presión por parte de Bosnia era constante, ya que la superioridad numérica en el campo les otorgó espacios para ir al ataque.

1-1 Bosnia.



GOOOOOOOOOAAAAAAAAAALLLLLLLLL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! THEY HAVE EQUALIZED VS ITALY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! TABAKOVIC SCORES !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ITALY MIGHT NOT MAKE IT TO THE WORLD CUP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/fXsb4bO4F6 — AM7NEWS (@OfficialAM7News) March 31, 2026

El primer tiempo extra fue muy parejo entre Bosnia e Italia, pero con el equipo de Gennaro Gattuso generando oportunidades de peligro a pesar de tener uno menos en el campo de juego, aunque los locales no desaprovechaban ir en busca del gol que los mandará al Mundial 2026.

El cuarto y último invitado a la Copa del Mundo por parte de la FIFA se tuvo que definir en la tanda de penales, en la que Francesco Pio Esposito falló el primer penal de Italia y puso a la azzurri contra las cuerdas.

Con este resultado, Bosnia y Herzegovina se coloca en el Grupo B del torneo de la FIFA y tendrá que medirse a Canadá, Qatar y Suiza en la fase de grupos

DCO