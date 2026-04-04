¡ESCÁNDALO! La millonaria cantidad que pidió la Selección de Italia si clasificaban al Mundial 2026

La Selección de Italia quedó fuera del Mundial de la FIFA por tercera edición consecutiva, un tremendo fracaso para la azzurra, pues aunque el número de participantes se incrementó de 32 a 48 selecciones, no pudieron clasificarse al certamen internacional.

Pero lo más impresionante es que varios reportes indican que los jugadores de Italia exigieron un bono de 300 mil euros si lograban el pase a la Copa del Mundo, aunque este premio lo pidieron antes de que se llevara a cabo el partido ante Bosnia y Herzegovina.

En caso de ganar, cada futbolista se embolsaría la cantidad de 10 mil euros; sin embargo, esta petición por parte de la plantilla azzurra fue rechazada por Gennaro Gattuso y la Federación Italiana de Futbol.

Historia pura.



Un gol que todo un país recordará por siempre. Un penal que llevó a Bosnia al Mundial, eliminando ni más ni menos que a Italia!! Madre mía… pic.twitter.com/Y71Mzl4xZV — José Luis Morales (@JLMNoticias) March 31, 2026

Alessandro Bastoni, el villano de la Selección de Italia

Durante el encuentro entre Italia y Bosnia y Herzegovina, todo parecía estar controlado por el equipo de Gennaro Gattuso y que la clasificación al Mundial 2026 estaba casi cerrada desde el primer gol de la azzurra en el primer tiempo; lamentablemente, Alessandro Bastoni echó a perder todo el trabajo del equipo.

El lateral del Inter de Milán se vio envuelto en una jugada de vida o muerte, pues uno de los delanteros de Bosnia iba solo frente a la portería de Gianluigi Donnarumma, así que el defensa italiano decidió barrerse en los linderos del área, ganándose la tarjeta roja en los últimos minutos del primer tiempo.

Con eso, el equipo de Gennaro Gattuso tuvo que jugar toda la parte complementaria con un hombre menos, aguantando las embestidas del conjunto bosnio, y fue en los últimos minutos del encuentro, cuando el equipo local encontró el gol del empate, tras una serie de rebotes dentro de los 16.50 de Italia

El último partido de Italia en una Copa del Mundo fue en Brasil 2014. Se despedían en fase de grupos después de perder frente a Uruguay.pic.twitter.com/gWgp3eoZRM — NOW Sports (@Now_deportes) March 31, 2026

¿Cuándo fue el último gol de Italia en un Mundial?

Italia lleva tres ediciones, contando la de este año, que no asiste a la máxima competencia a nivel de selecciones, pues quedaron eliminados en las Eliminatorias de UEFA en las tres ocasiones.

La última vez que la azzurra asistió a una Copa del Mundo fue en Brasil 2014, cuando quedaron eliminados en fase de grupos, ya que Costa Rica y Uruguay fueron los equipos que lograron la clasificación en el llamado grupo de la muerte.

El último gol que Italia logró en un Mundial fue el 14 de junio de 2014 cuando Mario Balotelli marcó el tanto de la victoria para los italianos frente a Inglaterra.

DCO