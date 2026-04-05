¡AGUAS TALA RANGEL! Portero de la Liga MX asegura que hará lo imposible para estar en un Mundial (VIDEO)

El Mundial 2026 está a dos meses de llevarse a cabo y Javier Aguirre ya casi tiene a todos sus elegidos en la Selección Mexicana para disputar el torneo de la FIFA; sin embargo, uno de los guardametas de la Liga MX salió a revelar que hará lo imposible por estar en la siguiente edición de la Copa del Mundo.

Óscar García, el cancerbero del Club León, comentó en una conferencia de prensa que lamentablemente el tiempo no le alcanzó para estar en esta edición del Mundial en México, Estados Unidos y Canadá, pero que trabajará lo necesario para estar en la edición de 2030.

“Lastimosamente no me dio el tiempo para este Mundial, me hubiera encantado; ahora te lo digo más que nadie, voy a ser el que más trabaje para ir a ese Mundial y ganarme un lugar”, expresó el portero de la Liga MX en conferencia de prensa.

Óscar García ha sido el portero revelación en las últimas campañas

Óscar García es un portero canterano del Club León, que desde 2019 pertenece a las fuerzas básicas de los Panzas Verdes, y fue en 2023 cuando recibió su primera oportunidad en el primer equipo del conjunto del Bajío, quitándole la titularidad a Óscar Jiménez.

Desde que se convirtió en el guardameta inicial para el León, Óscar García no ha dejado de aparecer en el once titular de los Panzas Verdes, pues ha demostrado tener la calidad necesaria para defender el marco del equipo de Javier Gandolfi y, con su llegada a la Primera División, los sueños del portero mexicano no terminan, pues quiere vestir los colores de la Selección Mexicana en un Mundial.

Desde su debut en la Liga MX, Óscar García ha disputado 23 compromisos con los Panzas Verdes, permitiendo 43 goles en contra y logrando cuatro porterías en cero, aunque cabe recalcar que ha participado con un Club León bastante flojo, pero no dudemos que pueda llamar la atención de un equipo grande del futbol mexicano.

Qué atajadón de Óscar García (Club León) al tiro a gol fallido de Juan Brunetta (Tigres UANL) pic.twitter.com/ihShtDKvYp — lilboimx (@lilboimx) September 14, 2025

¿Cuándo vuelve a jugar el Club León de Óscar García?

El León ha recuperado la confianza desde la llegada de Javier Gandolfi al banquillo de los Panzas Verdes y, después de una racha de tres derrotas consecutivas, los del Bajío ya llevan dos victorias al hilo en el certamen local.

El siguiente compromiso del Club León en la campaña de la Liga MX será el 10 de abril del 2026, cuando viajen a Puebla para enfrentarse a La Franja en la Jornada 14 del Clausura 2026.

A pesar de tener más derrotas que victorias, los Panzas Verdes aún pueden pelear por un puesto en la liguilla de la Liga MX, pues están en la décima posición a un punto del octavo puesto, así que una victoria en la siguiente jornada los puede poner a pelear como candidatos a la fiesta grande del balompié azteca.

DCO