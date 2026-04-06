¿Dónde fue detenido Alberto del Río y dónde está actualmente?

Lo que se sabe de la detención de Alberto del Río

El luchador Alberto del Río fue detenido este 6 de abril, luego de que fuera acusado de presunta violencia familiar, hecho que causó polémica entre los usuarios de las redes sociales, sobre todo porque tiene un antecedente en el que ya lo habían acusado de agresión a una mujer.

¿Dónde fue detenido Alberto del Río?

Alberto del Río fue detenido en el fraccionamiento Lomas del Tec, en la capital de San Luis Potosí.

Según la información, su esposa fue quien habría llamado a las autoridades por medio del 911 para denunciar la agresión. Elementos de la Guardia Civil Estatal llegaron al lugar y detuvieron al exluchador de la WWE. El caso ya está siendo investigado por las autoridades.

¿Dónde está Alberto del Río?

De acuerdo con la imagen que se difundió de la detención de Alberto del Río, el luchador fue trasladado a la Guardia Civil Estatal de San Luis Potosí, ubicada en el centro de San Luis Potosí.

Hasta el momento ni la esposa de Alberto del Río, Mary Carmen Rodríguez, quien presuntamente lo denunció por violencia ante las autoridades, ni las cuentas de redes sociales oficiales del luchador se han pronunciado con respecto a lo sucedido.

La foto de Alberto del Río detenido ı Foto: Redes sociales

¿Quién es Alberto del Río?

Su nombre completo es José Alberto Rodríguez Chucuan, nació el 25 de mayo de 1977 en San Luis Potosí, México.

Proviene de una destacada familia de la lucha libre: es hijo del legendario luchador Dos Caras, sobrino de Mil Máscaras y Sicodelico, y tiene un hermano que también ha competido en el ring.

Antes de dedicarse plenamente a la lucha, estudió arquitectura en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y participó en lucha grecorromana, representando a México en competencias juveniles.

Su debut profesional fue alrededor del año 2000, inicialmente bajo el nombre de Dos Caras Jr., combinando su carrera como luchador con participaciones en artes marciales mixtas (MMA), donde acumuló un récord de victorias y derrotas.

En sus primeros años, El Patrón compitió en México y Japón. Pasó por promociones como AAA y participó en tours internacionales, pero fue en el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) donde consolidó su reputación como técnico.

En 2007 ganó el Campeonato Mundial de Peso Completo de CMLL al derrotar a Universo 2000, título que mantuvo por más de 500 días. Esta etapa le permitió perfeccionar su estilo técnico y aéreo, preparándolo para dar el salto a una empresa global. Su background en MMA y su herencia familiar le dieron una presencia imponente.

En 2009 firmó con WWE y debutó en el roster principal en 2010 bajo el nombre Alberto del Río, presentándose como un luchador mexicano de élite.

Tras salir de WWE en 2014 por conducta no profesional, regresó a México como El Patrón Alberto en AAA, donde ganó el Campeonato Mega. También compitió en Ring of Honor, Lucha Underground e Impact Wrestling.