Liga MX

Arlindo Dos Santos recibe emotivo homenaje en el Estadio Azteca en el América vs Cruz Azul (VIDEO)

El brasileño Arlindo Dos Santos recibió un reconocimiento antes del América vs Cruz Azul, el primer partido de Liga MX que se juega en el renovado Estadio Azteca

Arlindo Dos Santos fue homenajeado en el Estadio Azteca previo al América vs Cruz Azul.
Arlindo Dos Santos fue homenajeado en el Estadio Azteca previo al América vs Cruz Azul. Foto: Mexsport
Por:
Enrique Villanueva

El exfutbolista brasileño Arlindo Dos Santos, autor del primer gol en el Estadio Azteca, recibió un emotivo homenaje en el Coloso de Santa Úrsula en los momentos previos al clásico joven entre América y Cruz Azul. Le dio un reconocimiento Jonathan Dos Santos por cumplir 150 juegos con las Águilas.

En los instantes previos al primer juego de Liga MX en el renovado Estadio Azteca, Arlindo Dos Santos fue el encargado de dar la primera patada, un merecido reconocimiento por haber sido el jugador que anotó el primer tanto en la historia del recinto, lo cual ocurrió el 29 de mayo de 1966 en un amistoso entre América y Torino, duelo amistoso que acabó con empate 2-2.

Arlindo Dos Santos llegó al América en 1965 procedente del Botafogo, club con el que debutó en 1962. El brasileño jugó dos campañas con los azulcremas (1965-1966 y 1966-1967).

TE RECOMENDAMOS:
Erik Lira y Cruz Azul fueron objeto de burla de parte de la Concacaf.
Fuera de canchas

Concacaf se burla del Cruz Azul y de Erik Lira (VIDEO)

Arlindo Dos Santos y el fin de una racha con el América

Arlindo Dos Santos formó parte de la plantilla del América que en la Temporada 1965-1966 puso fin a una racha de casi cuatro décadas sin título de liga.

Las Águilas no se proclamaban campeonas del futbol mexicano desde la Campaña 1927-1928, previo a la era profesional del balompié nacional.

EVG

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Deportistas en Teotihuacán durante el encendido del pebetero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.
Otros deportes

La llama nueva va en camino a Santo Domingo para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026