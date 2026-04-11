Arlindo Dos Santos recibe emotivo homenaje en el Estadio Azteca en el América vs Cruz Azul (VIDEO)

El exfutbolista brasileño Arlindo Dos Santos, autor del primer gol en el Estadio Azteca, recibió un emotivo homenaje en el Coloso de Santa Úrsula en los momentos previos al clásico joven entre América y Cruz Azul. Le dio un reconocimiento Jonathan Dos Santos por cumplir 150 juegos con las Águilas.

En los instantes previos al primer juego de Liga MX en el renovado Estadio Azteca, Arlindo Dos Santos fue el encargado de dar la primera patada, un merecido reconocimiento por haber sido el jugador que anotó el primer tanto en la historia del recinto, lo cual ocurrió el 29 de mayo de 1966 en un amistoso entre América y Torino, duelo amistoso que acabó con empate 2-2.

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El brasileño le marcó al Torino de Italia en el partido inaugural del coloso el 29 de mayo de 1966#CruzAzul #América #Noticias #Deportes #Clásico #LigaMX… pic.twitter.com/sqp5CaUqnM — La Razón de México (@LaRazon_mx) April 12, 2026

Arlindo Dos Santos llegó al América en 1965 procedente del Botafogo, club con el que debutó en 1962. El brasileño jugó dos campañas con los azulcremas (1965-1966 y 1966-1967).

Arlindo Dos Santos y el fin de una racha con el América

Arlindo Dos Santos formó parte de la plantilla del América que en la Temporada 1965-1966 puso fin a una racha de casi cuatro décadas sin título de liga.

Las Águilas no se proclamaban campeonas del futbol mexicano desde la Campaña 1927-1928, previo a la era profesional del balompié nacional.

EVG