Juan Francisco “Gallo” Estrada pierde por nocaut ante Tenshin Nasukawa una eliminatoria por título mundial

Con 35 años edad el boxeador mexicano Juan Francisco “Gallo” Estrada sufrió una de las derrotas más dolorosas de su carrera al caer por nocaut técnico ante el japonés Tenshin Nasukawa en una pelea eliminatoria de título mundial del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

El Gallo Estrada no salió al décimo asalto y con ello Tenshin Nasukawa se convirtió en el nuevo retador mandatorio CMB en peso gallo. El actual campeón de la categoría es Takuma Inoue, quien expone su faja del orbe contra Kazuto Ioka el 2 de mayo.

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La derrota de Juan Francisco Estrada es dolorosa porque con cinco años de edad menos habría vencido a Tenshin Nasukawa, pero en la actualidad el combate no fue competitivo y cada round que pasaba daba la sensación que el mexicano no saldría bien librado.

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El Gallo, que vivió grandes momentos en su carrera en el pasado, se vio lento y fuera de ritmo en su combate realizado en Japón. El originario de Puerto Peñasco, Sonora, sufrió una caída en el sexto asalto.

Se quejó que además del golpe hubo un pequeño golpe con la cabeza, pero el árbitro de la pelea empezó el conteo. Estrada se pudo poner de pie y seguir la pelea, pero el desenlace no fue como lo esperaba.

Tenshin Nasukawa edged closer to a world title with a career best win 🙌#TenshinEstrada | April 11 | Live on DAZN ▪️ pic.twitter.com/LiraOJz2KU — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) April 11, 2026

Tenshin Nasukawa no es un golpeador, por lo que en ningún momento pudo poner en serios problemas a Estrada con un buen contacto, lo que sí hizo fue mermar poco a poco la resistencia del mexicano, quien después del quinto round estaba siendo dominado.

Juan Francisco Estrada venía de ganarle a Karim Arce Lugo en Hermosillo por decisión unánime. Después de ese triunfo comentó: “Vamos por el campeonato de peso gallo”. La primera parte para completar esa meta era la eliminatoria ante Nasukawa.

Sin embargo, el orgullo de Puerto Peñasco se quedó demasiado corto y ahora su futuro está en el aire. Con 35 años de edad parece que el tiempo le está cobrando factura al Gallo Estrada, quien era uno de los campeones más notables de México.

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