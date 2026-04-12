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¡Orgullo mexicano! Alejandra Ortega gana medalla de plata en Mundial de Marcha Brasilia 2026

La mexicana Alejandra Ortega se subió al podio en el Campeonato Mundial de Marcha Brasilia 2026, luego de obtener la presea de plata en la prueba de 21 kilómetros

La mexicana Alejandra Ortega se subió al podio en el Mundial de Marcha Brasilia 2026.
La mexicana Alejandra Ortega se subió al podio en el Mundial de Marcha Brasilia 2026. Foto: Cortesía
Por:
Enrique Villanueva

La mexicana Alejandra Ortega puso en alto el nombre de México al conquistar la medalla de plata en la prueba de 21 kilómetros del Campeonato Mundial de Marcha Brasilia 2026. Concluyó con tiempo de una hora, 35 minutos y 21 segundos.

Alejandra Ortega, olímpica en las citas de Río 2016 y París 2024, cruzó la meta detrás de la peruana Kimberly García, quien se adjudicó el metal dorado después de lograr 1:35:00. El bronce se lo llevó la española Aldara Meilán (1:25:38).

El tiempo de 1:35:21 representa el mejor de la temporada para Alejandra Ortega y también una de las mejores marcas en su carrera en los 21 kilómetros, por lo que ratifica su gran nivel competitivo.

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Así fue el desempeño de Alejandra Ortega

La mexicana Alejandra Ortega se mantuvo entre las punteras desde los primeros kilómetros. Administró su ritmo en un exigente recorrido y cerró fuerte en el tramo final, con lo que aseguró su sitio en el podio.

La marchista mexicana ha tenido un gran 2026, pues obtuvo la presa de oro en el Tour Continental de Marcha en la Ciudad de México.

También se colgó la medalla de bronce en el evento Dudinská 50, que se llevó a cabo en Eslovaquia.

Con la plata conseguida en el Campeonato Mundial de Marcha Brasilia 2026, Alejandra Ortega se posiciona como una de las deportistas a seguir en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, en los que esta prueba debutará en el programa oficial.

EVG

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