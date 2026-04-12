Rory McIlroy se convierte en bicampeón del Masters de Augusta tras una actuación para la historia

Rory McIlroy se unió a una compañía más selecta esta tarde en el Masters cuando se despegó con un par de birdies alrededor de Amen Corner y, como de costumbre, guardó un poco de drama para el final antes de ocupar su lugar en la historia de Augusta National como apenas el cuarto campeón con títulos consecutivos.

En una ronda final en la que tres jugadores tenían una ventaja de dos golpes, el golfista de Irlanda del Norte tomó el control definitivo con un golpe audaz sobre Rae’s Creek a 7 pies para birdie en el par -3 del hoyo 12. Luego pegó un drive de 350 yardas en el par -5 del 13 que preparó otro birdie para ponerse tres golpes arriba.

Hubo algunos momentos delicados, incluido un drive descontrolado en el 18 que terminó más cerca del fairway del 10. Pero embocó para bogey y un 71 de 1 bajo par para una victoria por un golpe.

Hace un año, su victoria en desempate sobre Justin Rose le dio el Grand Slam de su carrera. Con otra chaqueta verde, Rory McIlroy se unió a Tiger Woods, Nick Faldo y Jack Nicklaus como los únicos ganadores repetidos del Masters.

“Unos cuantos hicieron una arremetida, pero nada como Justin el año pasado con ese 66”, dijo McIlroy. “Algo de buen juego de mi parte y, afortunadamente, algunos no vinieron por mí este año”.

McIlroy se mantuvo firme cuando embocó el último putt para terminar con 12 bajo par 276. No hubo alivio como el año pasado de pasar 17 años intentando ganar el Masters. Esto fue pura alegría.

Fue más desconsuelo para Rose, y frustración para los otros que tuvieron una oportunidad. Rose tenía una ventaja de dos golpes que se evaporó alrededor de Amen Corner con dos bogeys y un par de tres putts. No pudo recuperar suficiente terreno el resto del camino y tuvo que conformarse con un tercer casi en el Masters.

Cameron Young perdió su ventaja de dos golpes mucho antes con un bogey de tres putts largo en el par-3 del sexto y haciendo bogey en el siguiente hoyo cuando pegó un wedge desde el fairway a un búnker. A un golpe de distancia al llegar a los últimos nueve, Young cerró con nueve pares seguidos.

En cuanto a Scheffler, el jugador número 1 del mundo estaba en posición de destrozar el récord del Masters con la mayor remontada de 36 hoyos en la historia. Estaba 12 golpes atrás al entrar al fin de semana. Se puso a dos golpes al acercarse al giro. Pero encadenó 11 pares seguidos — eso no iba a ser suficiente durante una ronda final con banderas accesibles para crear emoción.

Scheffler tuvo que conformarse con su tercer segundo lugar en los majors, además de cuatro títulos. Su fin de semana de 65-68 lo convirtió en el primer jugador desde 1942 en jugar sin bogeys el fin de semana en Augusta.

Al final fue un campeón ya familiar, Rory McIlroy, antes atormentado por su persecución de la chaqueta verde y ahora un ganador dos veces cuyo amor por el Masters solo se profundiza.

Estaba tan eufórico hace un año que le preguntó a los medios cuando terminó: “¿De qué vamos a hablar el próximo año?” Ahora el tema es fácil. Nadie ha ganado tres seguidos.

DCO