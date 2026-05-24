Pato O’Ward termina cuarto en la edición 110 de las 500 Millas de Indianápolis tras un dramático cierre

El monoplaza de Pato O'Ward en las 500 Millas de Indianápolis.

El piloto mexicano Pato O’Ward tuvo un gran desempeño en las 500 Millas de Indianápolis, donde acabó en el cuarto lugar, después de un intenso cierre en el que el sueco Felix Rosenqvist por primera vez ganó esta carrera.

El volante regiomontano le disputó el primer lugar hasta el final al sueco Felix Rosenqvist en la que fue la edición 110 de esta legendaria carrera. Armstrong y Malukas seguían muy de cerca al tricolor. David Malukas y Scott McLaughlin acabaron segundo y tercero, respectivamente, tras un dramático cierre.

FELIX ROSENQVIST WINS THE CLOSEST FINISH IN INDY 500 HISTORY! pic.twitter.com/BBGobsgX3I — INDYCAR on FOX (@IndyCarOnFOX) May 24, 2026

Pato O’Ward fue líder durante parte de las 500 Millas de Indianápolis, carrera en la que dos veces anteriores acabó en el segundo puesto, en las temporadas del 2022 y del 2024, además de un tercer puesto en el 2025.

Top 5 en 500 Millas de Indianápolis

Felix Rosenqvist (41.708)

David Malukas (41.929)

Scott McLaughlin (41.544)

Pato O’Ward (42.050)

Marcus Armstrong (42.321)

Pato O’Ward deja escapar el liderato en Indy 500

El mexicano Pato O’Ward tomó el liderato de las 500 Millas de Indianápolis a falta de 24 vueltas para el final de la carrera.

Pero el sueco Felix Rosenqvist lo rebasó cuando restaban 15 vueltas y ya no dejó escapar el primer sitio. Cuando restaban ocho giros hubo un choque. Pese a que tenía posibilidades de recuperar el liderato, el de Monterrey ya no pudo hacerlo, y no sólo eso, pues fue rebasado por David Malukas y Scott McLaughlin, quienes lo dejaron fuera del podio.

500 Millas de Indianápolis vive su final más cerrado

Las 500 Millas de Indianápolis vivieron su final más cerrado en la edición 110, que culminó con el inédito triunfo del sueco Felix Rosenqvist.

El Indianapolis Motor Speedway fue testigo de un auténtico desenlace de alarido, en el que a Pato O’Ward se le escapó de las manos el tercer lugar, posición en la que ya había culminado en el 2025.

A pesar de otro buen desempeño, a Pato O’Ward se le siguen negando la victoria y la gloria en las 500 Millas de Indianápolis.

EVG