Aaron Judge logra primer home run en 11 encuentros

El serpentinero reacciona tras conectar un jonrón de dos carreras con el conjunto de Nueva York, ayer.

EL PELOTERO de los Yankees puso fin a la peor racha de su carrera, de 11 juegos sin impulsar carreras, al conectar un jonrón de dos carreras que dejó en el terreno a Kevin Kelly en la novena entrada y que llevó a los de Nueva York a vencer 2-0 a los Rays de Tampa Bay el domingo, para su primera victoria en cinco juegos este año ante su rival de la División Este de la Liga Americana.

Después de que Ryan Weathers, de Nueva York, y Drew Rasmussen, de Tampa Bay, lanzaran cada uno siete entradas sin permitir carreras, el jardinero izquierdo de los Yankees, Cody Bellinger, realizó una jugada defensiva clave con dos outs en la octava.

Con Oliver Dunn en segunda y el dominicano Junior Caminero en primera, Ryan Vilade conectó un sencillo al jardín izquierdo y Bellinger sacó a Caminero en tercera con un tiro, mientras Ryan McMahon aplicaba el toque antes de que Dunn cruzara el plato.

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El Tip: Corbin Carroll conectó un par de triples productores de carrera para ampliar su liderato en las Grandes Ligas. Los Diamondbacks vapulearon 9-1 a los Rockies.

Kelly (3-2) dio base por bola a Trent Grisham para abrir la novena y Judge conectó, al primer lanzamiento, una sinker hacia el jardín contrario.

Por su parte, Brooks Lee conectó un sencillo de dos carreras que rompió el empate en la sexta entrada de tres anotaciones, y los Mellizos de Minnesota resistieron 6-5 en un empapado Fenway Park ante los Medias Rojas de Boston para completar una barrida de tres juegos y lograr su 10ª victoria en 14 partidos.

La mayor parte del juego se disputó bajo una lluvia constante, y el cuadro interior se tornó resbaladizo en la novena.

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El venezolano Willson Contreras conectó su 11º jonrón, líder del equipo, un batazo de dos carreras, y Masataka Yoshida añadió uno en solitario, el primero de su temporada.

Los Mellizos se adelantaron 6-4 cuando el doble impulsor de Austin Martin empató el juego antes de que Lee pegara el sencillo; Martin anotó la segunda carrera cuando el receptor venezolano Carlos Narváez dejó caer lo que parecía un out fácil en el plato.