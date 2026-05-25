Dversnes se lleva 15.a etapa del Giro

El ciclista noruego Fredrik Dversnes logró la mayor victoria de su carrera al ganar la décimo quinta etapa del Giro de Italia, mientras que Jonas Vingegaard se mantuvo como líder de la clasificación general de cara a la última semana.

Dversnes se impuso desde una escapada de cuatro hombres que se fugó temprano en el llano recorrido de 157 kilómetros, que comenzó en Voghera y terminó con cuatro vueltas en Milán.

El corredor del Uno-X Mobility superó a sus compañeros de fuga por casi una longitud de bicicleta; Mirco Maestri terminó segundo y Martin Marcellusi, tercero, para cerrar el podio.

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“Superbuena ayuda de los otros chicos en la escapada”, comentó Dversnes. “Hoy estuvieron realmente, realmente fuertes. Sabía que tenía buenas oportunidades porque se me da bastante bien irme en escapadas, así que esta era mi gran oportunidad.

“He estado bromeando este año con que intentaré engañar al pelotón en una de estas etapas al esprint, así que de verdad quería hacerlo y demostrarlo, así que estoy supercontento de haberlo conseguido. Es grande. Es una sensación enorme e increíble”.

Vingegaard, que había tomado el control de la carrera el sábado, llegó sin problemas en el pelotón para conservar su ventaja general de 2:26 sobre Afonso Eulálio, con Felix Gall 24 segundos.

“Quizá hoy no fue la carretera más segura, por así decirlo, pero intentamos hablar con la organización y de verdad nos escucharon”, señaló Vingegaard.