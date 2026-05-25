O’Ward deja ir campeonato del Indy 500

El monoplaza del mexicano Pato O’Ward, en el Indianapolis Motor Speedway, ayer, en la carrera.

El piloto mexicano Pato O’Ward tuvo, otra vez, un destacado desempeño en las 500 Millas de Indianápolis. Pero esta vez tampoco fue la buena, pues acabó en el cuarto lugar, después de un intenso cierre en el que Felix Rosenqvist, de Meyer Shank Racing, por primera vez ganó esta carrera. Al de Monterrey se le escapó el liderato cuando faltaban 15 vueltas para el final.

El volante regiomontano, de Arrow McLaren, le disputó el primer lugar hasta el final al sueco en la que fue la edición 110 de esta legendaria carrera. Marcus Armstrong y David Malukas seguían muy de cerca al tricolor. David Malukas y Scott McLaughlin acabaron segundo y tercero, respectivamente, tras un dramático cierre en Indianápolis.

El Dato: Pato O’Ward es séptimo en la clasificación de la Indicar Series 2026 con 147 puntos después de siete carreras. La próxima es el 31 de mayo en Detroit, Michigan.

O’Ward fue líder durante gran parte de las 500 Millas, carrera en la que dos veces anteriores acabó en el segundo puesto, en las temporadas del 2022 y del 2024, además de un tercer puesto en el 2025.

TE RECOMENDAMOS: Antonelli gana Canadá Hamilton y Max vuelven juntos a un podio después de 2 temporadas

El mexicano Pato O’Ward tomó el liderato de las 500 Millas de Indianápolis a falta de 24 vueltas para el final de la carrera. Pero el sueco Felix Rosenqvist lo rebasó cuando restaban 15 vueltas y ya no dejó escapar el primer sitio. Cuando restaban ocho giros hubo un choque. Pese a que tenía posibilidades de recuperar el liderato, el de Monterrey ya no pudo hacerlo, y no sólo eso, pues fue rebasado por David Malukas y Scott McLaughlin, quienes lo dejaron fuera del podio.

8 temporadas lleva el mexicano en la Indicar Series

Las 500 Millas de Indianápolis vivieron su final más cerrado en la edición 110, que culminó con el inédito triunfo del sueco Felix Rosenqvist.

El Indianapolis Motor Speedway fue testigo de un auténtico desenlace de alarido, en el que a Pato O’Ward se le escapó de las manos el tercer lugar, posición en la que ya había culminado en el 2025.

El final más cerrado se había presentado en 1992, cuando Al Unser Jr. venció a Scott Goodyear sobre el yard of bricks por 0.043 segundos. Otros suecos con triunfo son Bräck (1999) y Ericsson (2022).