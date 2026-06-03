Aseguran que André Jardine deja de ser entrenador del América

André Jardine ya no sería más entrenador del América

De acuerdo con reportes de diversas fuentes nacionales, el entrenador brasileño André Jardine deja al América antes del arranque del Torneo Apertura 2026, dejando un legado de tres títulos de Liga MX consecutivos en Coapa.

André Jardine saldría del América ı Foto: Mexsport

Según el periodista Gerardo Velázquez de León, “André Jardine deja de ser entrenador del América”. De acuerdo con Fox Sports solo hace falta que se haga oficial la salida de Jardine, pues la directiva de las Águilas decidió rescindir el contrato del sudamericano.

El reportero Carlos Ponce de León señala: “El futuro de André Jardine como técnico del Club América está en el alambre: todo apunta a que no seguirá como estratega de las Águilas. Desde el entorno me aseguran que la nueva directiva quiere y efectúa ya un cambio en el banquillo. Aún requiere confirmación interna”.

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