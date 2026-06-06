Selección Mexicana Femenil vence a Australia con gol agónico de Diana Ordóñez

Con un agónico gol de Diana Ordóñez (92′) la Selección Nacional de México Femenil derrotó 1-0 a su similar de Australia en el primero de los dos encuentros de preparación programados en territorio australiano.

El partido se disputó en el McDonald Jones Stadium de Newcastle ante 23,167 aficionados. El equipo de Pedro López sigue sumando buenas actuaciones a nivel internacional.

La única anotación del encuentro fue obra de Diana Ordóñez, quien aprovechó una asistencia de Alice Soto para definir y darle el triunfo al conjunto mexicano.

¿Cómo salió México al duelo ante Australia?

¿No pusiste alarma? Tranqui. 😮‍💨🇲🇽



Revive el triunfazo de La Femenil en Australia: gol en el agregado, victoria ante las Matildas y una madrugada que valió totalmente la pena. ⚽✨



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La Selección Mexicana se presentó al duelo con un cuatro estelar, empezando por Esthefanny Barreras en el arco. Las jugadoras de campo fueron Rebeca Bernal, Reyna Reyes, María Sánchez, Alexia Delgado, Kiana Palacios, Greta Espinoza, Nancy Antonio, Montserrat Saldívar, Nicolette Hernández y Kimberly Rodríguez.

Por su parte, Australia formó con Mackenzie Arnold; Winonah Heatley, Steph Catley, Caitlin Foord, Emily van Egmond, Mary Fowler, Alanna Kennedy, Amy Sayer, Sam Kerr, Remy Siemsen y Ellie Carpenter. DT Joe Montemurro.

El combinado tricolor se trasladará a la ciudad de Sydney para continuar con su preparación para el segundo encuentro ante las Matildas que se disputará el próximo 9 de junio en el CommBank Stadium.

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