New York Knicks vs San Antonio Spurs: Dónde ver EN VIVO y GRATIS el Juego 4 de las Finales de la NBA 2026

New York Knicks y San Antonio Spurs se enfrentan en el Juego 4 de las Finales de la NBA 2026

La última vez que los Knicks de Nueva York perdieron un partido, no volvieron a hacerlo hasta un mes y medio después. Ahora deben reponerse en el Juego 4 de las Finales de la NBA 2026 ante los San Antonio Spurs este miércoles 10 de junio.

Cuando quedaron abajo ante Atlanta en la primera ronda de los playoffs de la NBA, la desesperación se convirtió en dominio. Los Knicks ganaron 13 partidos seguidos, muchos de ellos por paliza, en una de las rachas de postemporada más impresionantes en la historia de la NBA.

Ahora no necesitan hacer nada tan dramático. Con una ventaja de 2-1 sobre los Spurs de San Antonio en las Finales de la NBA, un simple registro de 2-2 en lo que resta de la temporada le daría a Nueva York su primer campeonato desde 1973. Así que, tras perder el Juego 3, los Knicks no necesitan una reestructuración. Pero sí necesitan ser mejores.

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AREA 51'S FIRST NBA FINALS WIN 👽🏰



Wemby: 32 PTS

Castle: 23 PTS



First teammates, age 22 or younger, to score 20+ PTS in an NBA Finals game! pic.twitter.com/hv50OVlSSR — NBA (@NBA) June 9, 2026

¿Cuándo y dónde ver el Juego 4 de las Finales de la NBA entre New York Knicks vs San Antonio Spurs?

El Juego 4 de las Finales de la NBA entre New York Knicks vs San Antonio Spurs inicia este miércoles 10 de junio a las 18:30 horas, tiempo del centro de México y se puede ver por la señal de Amazon Prime.

3 straight road wins to open the NBA Finals 🍿



Brunson and the Knicks took the first two games in San Antonio, then Wemby and the Spurs answered with a road win at MSG in Game 3.



The NBA Finals continue Wednesday with SAS (1-2) NYK Game 4 at 8:30pm/et on ABC 🏆 pic.twitter.com/61bBg4b5Xj — NBA (@NBA) June 10, 2026

Victor Wembanyama, la sombra sobre los Knicks

Los Spurs se le fueron encima a los Knicks desde el inicio y luego los superaron en el cierre en su victoria 115-111 el lunes. Victor Wembanyama controló las acciones en ambos lados con 32 puntos, ocho rebotes, seis asistencias y tres tapones.

Sin mostrar miedo ante un ambiente hostil como visitante en el primer partido de Finales de la NBA en el Madison Square Garden desde 1999, tal como no lo hicieron al ganar un Juego 7 como visitantes ante el campeón defensor Oklahoma City en las finales de la Conferencia Oeste, Wembanyama y los Spurs volvieron a parecer un equipo que podría ganar un título sin antes pasar por los dolores de crecimiento que otros grupos jóvenes sí han tenido.

Los Spurs lo creían incluso después de perder dos partidos en San Antonio, lo que significa que para ganar el título tendrían que convertirse en el primer equipo en lograrlo tras comenzar 0-2 en su propia cancha. Es una convicción construida a partir de tener a uno de los mejores jugadores del mundo y muchísimo talento a su alrededor, un grupo tan seguro de sí mismo que los jugadores no le dieron demasiada importancia a su logro del lunes.

It's the NBA Finals. The biggest stage in basketball. ✍️🏆



SAS (1-2) NYK Game 4: Wednesday, 8:30pm/et on ABC. pic.twitter.com/kGoBFnkv78 — NBA (@NBA) June 9, 2026

“No quería que nos pusiéramos demasiado contentos por una victoria y nos conformáramos y levantáramos un poco el pie del acelerador para el próximo partido. Pero creo que desde el final del Juego 2 hemos seguido confiados en que vamos a ganar esta serie, y eso es lo que planeamos hacer”, dijo el escolta Stephon Castle, quien anotó 23 puntos.

Knicks necesitan reaccionar tras su primera derrota desde abril

La primera derrota de los Knicks desde el 23 de abril no los hizo salir corriendo a buscar soluciones, porque estaban buscando constantemente maneras de mejorar incluso cuando lo único que hacían era ganar.

“En cada partido, sin importar cuál sea la situación, estamos creciendo como equipo. Creo que estamos aprendiendo y mejorando, obviamente antes de anoche. Pase lo que pase, vamos a mantenernos unidos. Vamos a ejecutar, vamos a ser mejores. Así tiene que ser nuestra mentalidad de aquí en adelante”, señaló Jalen Brunson.

Tough shots from the Spurs secured the Game 3 win!



Shot Difficulty from NBA Inside the Game powered by @awscloud uses 29 data points on every attempt, including shot distance, defender proximity and release angle to quantify the toughest shots of the NBA Finals!



Learn More:… pic.twitter.com/UF5XwFIFtA — NBA (@NBA) June 9, 2026

Hay cosas que corregir. Karl-Anthony Towns no está anotando en el cuarto periodo. Wembanyama claramente ha encontrado maneras de hacerle daño a los Knicks en el último partido y medio, después de haber tenido dificultades, según sus estándares, antes de eso. Tienen que perder menos balones y defender mejor sin cometer faltas, sin importar lo que Brown haya pensado del arbitraje en el Juego 3.

Los Knicks hicieron suficientes de esas cosas bien como para encadenar la segunda racha de victorias más larga en la historia de la postemporada. Ahora tienen que recuperarse rápido de una derrota, o viajarán a San Antonio para el Juego 5 con la serie empatada.

“Tenemos, ¿qué?, 13 partidos seguidos, 50 días de video para mostrar cómo se ve cuando estamos en nuestro mejor nivel. Así que tenemos buen material. Volveremos a nuestros fundamentos, a lo que nos hace grandes, a lo que nos hizo grandes, y volveremos al trabajo”, añadió Towns.

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