Menos carga para McCaffrey en 49ers

QUIZÁ la única persona en el entorno de los 49ers de San Francisco que no está preocupada por la enorme carga de trabajo que el All-Pro, Christian McCaffrey, asumió la temporada pasada sea el propio running back de 30 años.

Aunque Kyle Shanahan y el resto del cuerpo técnico han manifestado la necesidad de reducir el uso de McCaffrey tras su campaña de 450 toques en la temporada regular de 2025 y los playoffs, el jugador nacido en Colorado no ve necesaria una gestión de la carga.

“Jugamos 17 partidos de temporada regular al año y el sustento de todos está en juego. Yo diría que el domingo tienes que hacer lo que sea necesario para ganar y ése no es el trabajo de un entrenador. No le dices a un tirador de triples que hoy sólo puede tirar seis triples”, señaló al respecto Christian McCaffrey.

Casi lo hizo la temporada pasada, cuando lideró a todos los corredores al participar en 83 por ciento de los snaps ofensivos de los 49ers. Christian McCaffrey casi nunca pide un descanso y el entrenador de corredores Bobby Turner siguió dándole el balón.

“Es un desafío. Pero yo, personalmente, debí haber hecho un mejor trabajo gestionando eso el año pasado, porque sí llevo un registro de cada jugada y estoy al tanto de cuándo está dentro, cuándo no. Pero este año, el cuerpo técnico, todos estarán involucrados para asegurarse de que eso no ocurra”, señaló Bobby Turner.

McCaffrey fue un ironman la temporada pasada. Jugó 1.010 snaps ofensivos en la temporada regular y los playoffs.