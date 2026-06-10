Williams regresa con una victoria tras cuatro años

SERENA WILLIAMS celebra luego de ganar un punto en el HSBC Championships, en el Queen’s Club, ayer.

DESPUÉS de casi cuatro años alejada del tenis profesional, Serena Williams mostró el martes que aún conserva gran parte de su potencia característica al regresar con una victoria en el Queen’s Club.

La tenista de 44 años conectó saques ganadores de hasta 120 mph y algunos golpes ganadores feroces mientras se unía a la canadiense Victoria Mboko, de 19 años, para ganar su partido inaugural de dobles en el torneo sobre césped que se realiza en el Queen’s Club.

Williams y Mboko vencieron por 7-6 (2), 6-2 a la dupla conformada por las terceras clasificadas Nicole Melichar-Martinez y Erin Routliffe en el primer partido profesional de Williams desde el Abierto de Estados Unidos de 2022. A continuación enfrentarán a Leylah Fernandez y Laura Siegemund en los cuartos de final.

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El Tip: La estadounidense juega otra vez mañana con Victoria Mboko. Enfrentan a Leylah Fernandez y Laura Siegemund en duelo de la ronda de cuartos de final.

Como para subrayar que está de vuelta, la veterana Serena Williams cerró el partido de primera ronda con dos aces seguidos de un saque ganador.

“Fue muy divertido. Me divertí muchísimo jugando con Victoria”, dijo Williams en la entrevista en la cancha. “Nunca habíamos jugado juntas , pero se sintió tan natural jugar con ella”.

Más tarde, sin embargo, Williams se puso una calificación modesta en su conferencia de prensa posterior al partido.

“Un C menos”, dijo Williams, antes de darse un respiro. “Con todos los elementos, considerando que volver en césped probablemente no es la superficie más fácil... Césped, cuatro años. En general, creo que estuvo decente”.

Quizás más que decente, dada la calidad de las rivales. Erin Routliffe es dos veces campeona del Abierto de Estados Unidos en dobles y Melichar-Martinez ha llegado a la final de dobles tanto en Flushing Meadows como en Wimbledon.

Serena Williams recibió una ovación de pie al hacer su entrada. Fue por mucho el aplauso más fuerte del día en la Andy Murray Arena, incluso de una multitud que antes había visto a las británicas Emma Raducanu y Katie Boulter asegurar victorias en la categoría individual del HSBC Championships.