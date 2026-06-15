Argentina vs Argelia: Dónde ver GRATIS y EN VIVO el partido del Grupo J de la Copa del Mundo 2026

Argentina y Argelia se enfrentan en su primer partido en la Copa del Mundo 2026.

Lionel Messi y Argentina arrancan su aventura en la Copa del Mundo 2026, la sexta y última del veterano astro rosarino, este martes 16 de junio ante Argelia en el encuentro con el que se pondrá en marcha la actividad del Grupo J del certamen tripartita. El estadio de los Kansas City Chiefs de la NFL recibe este partido.

Los dirigidos por Lionel Scaloni arrancan la defensa de su título contra los guerreros del desierto, que están bajo las órdenes del bosnio Vladimir Petkovic desde 2024. Con jugadores como Riyad Mahrez, Mohamed Amoura y el portero Luca Zidane, hijo del legendario exfutbolista francés Zinedine Zidane.

#SelecciónMayor Cerramos nuestra preparación para el debut. Todo listo. Todo preparado. Momento de disfrutar del inicio mundialista 😍🇦🇷#MásJuntosQueNunca 🩵🤍🩵 pic.twitter.com/KfybIyF18Z — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 16, 2026

Argentina comenzó con una derrota su camino en Qatar 2022, luego de que sucumbió 2-1 a manos de Arabia Saudita. Argelia, por su parte, disputa el magno evento por primera vez desde Brasil 2014, donde fue eliminada en octavos de final por Alemania, a la postre monarca de aquel torneo.

TE RECOMENDAMOS: Futbol Internacional Irán viene de atrás dos veces y evita primera victoria de Nueva Zelanda en una Copa del Mundo

¿Dónde ver EN VIVO el Argentina vs Argelia?

El partido entre Argentina y Argelia, correspondiente al Grupo J de la Copa del Mundo 2026, se jugará este martes 16 de junio en el Estadio Kansas City. El balón comenzará a rodar en punto de las 19:00 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo en las señales de Azteca 7, Canal 5, TUDN y ViX.

Fecha : Martes 16 de junio

Hora : 19:00

Estadio : Kansas City

Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX

Posibles alineaciones de Argentina y Argelia

ARGENTINA : Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Giuliano Simeone, Leo Messi, Thiago Almada y Julián Álvarez.

ARGELIA: Luca Zidane, Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Aït-Nouri, Farés Chaibi, Hicham Boudaoui, Houssem Aouar, Riyad Mahrez, Amine Gouiri y Mohamed Amoura.

Scaloni descarta que primer juego sea fundamental para Argentina

El debut de Argentina en el último Mundial no trae buenos recuerdos. Pero eso no parece preocuparle demasiado a su técnico Lionel Scaloni.

“No es un fundamental el primer partido”, sentenció el entrenador en rueda de prensa previa al estreno del vigente campeón del orbe ante Argelia en Kansas City por el Grupo J.

En su debut en Qatar 2022, la Albiceleste sufrió una inesperada derrota 2-1 ante Arabia Saudita, que desató los peores temores a una pronta eliminación. Con un Lionel Messi estelar, el conjunto sudamericano inició luego un camino de triunfos hasta la conquista del máximo trofeo.

“Es un partido de futbol y nosotros tenemos experiencia del último Mundial”, valoró Scaloni. “Tenemos la tranquilidad de que no se acaba con el primer partido. Estamos bien, confiados, creo que llegamos en un buen momento”, agregó.

EVG