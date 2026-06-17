Austria supera a la debutante Jordania y logra su primer triunfo en la Copa del Mundo 2026

Austria debutó en la Copa del Mundo 2026 con una victoria sobre Jordania.

La selección de Austria derrotó 3-1 a la debutante Jordania en la primera jornada del Grupo J de la Copa del Mundo 2026. El duelo celebrado en San Francisco se definió a favor de los europeos gracias a un gol en propia puerta de Yazan Al-Arab a 14 minutos del final.

Romano Schmid, jugador del Werder Bremen, marcó el primer gol de la noche al minuto 20 con un zapatazo de derecha fuera del área para clavar la esférica en el ángulo, con lo que los europeos se pusieron en ventaja.

¡Espectacular GOLAZO de Romano Schmid!



Austria se pone arriba en el marcador gracias a este ZAPATAZO que se colgó en el ángulo. pic.twitter.com/7gUVlSktxS — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 17, 2026

Ali Olwan, delantero del Al-Sailiya, consiguió el empate para los asiáticos recién iniciado el complemento, cuando al minuto 50 perforó las redes rivales con un remate de derecha. El balón pegó en el poste antes de ingresar al marco, en un tanto que fue muy parecido al de los austriacos y que además fue histórico por ser el primero de los Bravos en el certamen.

Jordania empareja, pero se pone el pie con un autogol

Austria había recuperado la delantera gracias a que Marko Arnautovic aprovechó un error del portero jordano, Yazeed Abulaila, en un tiro de esquina para marcar el 2-1 al 67′. Pero el tanto no subió a la pizarra al ser anulado por una mano de Stefan Posch.

Pero los austriacos recuperaron la ventaja poco después, cuando al minuto 76 Yazan Al-Arab empujó el esférico con la espalda a su propia meta en un tiro de esquina para concretar el autogol.

Marko Arnautovic puso cifras definitivas con su tanto de penalti al minuto 102.

Próximos duelos de Austria y Jordania

Austria y Jordania vuelven a jugar en la Copa del Mundo 2026 el próximo lunes 22 de junio, cuando se llevó a cabo la actividad de la segunda jornada del Grupo J.

Das Team se ve las caras con Lionel Messi y la vigente monarca Argentina, en duelo a celebrarse en Dallas, mientras que el conjunto jordano se mide ante Argelia en San Francisco.

EVG