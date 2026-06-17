Cristiano Ronaldo y su última oportunidad de ser campeón del mundo

Después de Norteamérica 2026 no habrá otra oportunidad para que Cristiano Ronaldo levante la Copa FIFA, el trofeo más preciado por todos los futbolistas del mundo. A sus 41 años de edad, el goleador de mil batallas juega por sexta y última vez con Portugal el torneo más importante, en el que el mejor resultado lo consiguió precisamente en su debut, hace dos décadas, con el cuarto lugar obtenido por los lusitanos en Alemania 2006.

Considerado por muchos aficionados y expertos el mejor futbolista de la época contemporánea y uno de los más destacados a lo largo de la historia, el actual delantero del Al-Nassr llega a este evento con la misión de guiar a su selección a su primera final en la historia de los Mundiales, y con la meta de levantar el título que le falta, el que hace cuatro años finalmente ganó el argentino Lionel Messi, su eterno rival en las canchas en los últimos 20 años.

UN HIPOTÉTICO enfrentamiento entre Cristiano y Messi sería en cuartos de final, el 11 de julio, si Portugal y Argen tina ganan sus grupos.

El Comandante comenzó su andar con la Seleção das Quinas en 2003 y al año siguiente tuvo su primera gran decepción al perder la final de la Eurocopa 2004 a manos de Grecia. Portugal fue anfitriona de aquel certamen y alrededor del entonces juvenil delantero del Manchester United había jugadores de la talla de Luis Figo, Nuno Gomes, Deco, Ricardo Carvalho y Rui Costa, entre otros.

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Aquella herida sanó 12 años después, cuando Portugal se impuso a Francia en el desenlace de la Euro 2016. Fue el primero de tres títulos que Cristiano Ronaldo ha ganado como seleccionado, pues posteriormente llegaron los de la UEFA Nations League de 2019 y 2025. Contando los cosechados a nivel de clubes, el oriundo de Funchal, Madeira, acumula 37 trofeos en 24 años de trayectoria.

En Copas del Mundo, la historia ha sido menos benévola con El Bicho, pues tras aquellas semifinales en su debut en Alemania 2006, el mejor papel llegó en Qatar 2022, donde el exariete del Real Madrid y compañía fueron eliminados por la sorpresiva Marruecos en cuartos de final.

Cristiano Ronaldo también tiene otro gran pendiente en la gran cita, y es que si bien hizo gol en sus cinco participaciones anteriores, ninguno de esos tantos lo consiguió en las rondas de eliminación.

República Democrática del Congo es el primer rival de Portugal y Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026, en la apertura de un Grupo K que vivirá puros inéditos, pues el conjunto luso tampoco tiene antecedentes contra Colombia y la debutante Uzbekistán, los otros integrantes del sector, que entre ellos nunca se han enfrentado.

EL TIP: PORTUGAL no había ganado títulos antes de CR7. Lo más destacado era el subcampeona to en 2004.

Su condición de actual monarca de la Liga de Naciones de la UEFA pone a Portugal entre las principales candidatas al título en tierras norteamericanas. Consciente de eso, el entrenador Roberto Martínez hizo énfasis en que el incremento de selecciones hace más complicado pronosticar quién se llevará el trofeo.

“Aceptamos la palabra candidata. Nadie en el mundo te puede decir quién es la selección mejor preparada. Nunca hemos tenido este número de equipos. Hay muchos aspectos como altitud o el tiempo a tener en cuenta”, señaló el timonel español en conferencia de prensa.

UN BUEN inicio es lo más importante. Después vamos partido a partido, pero con la expectativa de ganarlo todo CRISTIANO RONALDO Delantero de Portugal



Vitinha, Rúben Dias, Bernardo Silva y Bruno Fernandes son las otras estrellas a seguir de una Portugal que disputará todos sus duelos de primera ronda en Estados Unidos.

Cristiano dijo que se siente bien físicamente y que toda la plantilla está lista y esperanzada de cara a su búsqueda de un primer título mundial.

“Es una generación de jugadores muy buena”, expresó Cristiano, que ahora juega en Arabia Saudí tras pasar la mayor parte de su carrera profesional en el Madrid y el Manchester United. “Pero hay factores que no podemos controlar. Ganar o perder, que es lo más importante, depende de muchos factores. Pero es una generación que hará feliz al pueblo portugués”.

La única vez que Congo (46 del ranking FIFA) jugó una Copa del Mundo fue en 1974, cuando el país era conocido como Zaire.

Entre los jugadores más destacados del equipo están el capitán Chancel Mbemba, defensor del club francés Lille que ha disputado más de 100 partidos internacionales con la selección; y el extremo Cédric Bakambu, que juega para el Real Betis de La Liga.

Los africanos sellaron su boleto a Norteamérica 2026 vía repechaje, después de derrotar a Jamaica en Guadalajara. Habían terminado segundos de su grupo en las eliminatorias de la CAF con 22 puntos, dos menos de los que cosechó Senegal, que se hizo del pase directo.

9 Ediciones tiene Portugal en la justa

Portugal, por su parte, logró el objetivo después de acabar invicto en el Grupo F de las clasificatorias de la UEFA con 16 puntos en seis encuentros, de los cuales el único que no ganaron fue el de la cuarta jornada contra Hungría, con la que igualaron 2-2.

27 Goles le faltan a CR7 para llegar a 1,000

Cristiano Ronaldo convirtió cinco goles en el proceso eliminatorio hacia su sexta Copa, dos en el 5-0 de visita sobre Armenia, uno en el 3-2 sobre Hungría a domicilio y dos en el 2-2 contra los magiares en el cotejo de vuelta, con Portugal de local.

CROACIA, PRIMER RIVAL DE INGLATERRA

TAMBIÉN aparece en escena Inglaterra, la eterna candidata a coronarse monarca del orbe y que normalmente se queda corta en su intento. Los dirigidos por Thomas Tuchel, quien prescindió de elementos como Cole Palmer, Phil Foden y Trent Alexander-Arnold, inician su camino contra la Croacia del veterano Luka Modric, quien disputa su quinta Copa Mundial.

El único antecedente mundialista entre los Tres Leones y los Vatreni (los Ardientes) fue en las semifinales de Rusia 2018, duelo en el que los balcánicos salieron con los brazos en alto tras imponerse 2-1 en tiempos extra.

Sin embargo, Inglaterra tiene ventaja en el historial sobre Croacia, a la que venció en seis de los 11 duelos entre ambos. Todas sus victorias fueron en competencias oficiales.

En el otro duelo del Grupo L, Panamá es la última selección de Concacaf en entrar en acción. Los dirigidos por Thomas Christiansen enfrentan a Ghana, en Toronto. El conjunto canalero fue el único de Centroamérica que logró su boleto a la justa, misma que disputará por segunda ocasión tras su debut en Rusia 2018.

Los ingleses le deben una alegría a su gente.