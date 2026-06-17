Mbappé máximo goleador de Francia

La subcampeona del orbe, Francia, arrancó su aventura en la competencia tripartita con una victoria de 3-1 sobre Senegal en Nueva Jersey, gracias a las anotaciones de Kylian Mbappé y Bradley Barcola, ambas en la parte complementaria.

15 Juegos tiene Kylian Mbappé

Con su doblete, el delantero del Real Madrid, quien disputa el torneo por tercera vez, se convirtió en el máximo goleador de Les Bleus al llegar a 58 anotaciones, una más de las que hizo Olivier Giroud, quien se retiró de la selección gala tras la Eurocopa 2024, celebrada en Alemania.

Pero eso no fue todo, pues el par de dianas sobre los africanos también puso a Kylian Mbappé en el cuarto lugar de máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo con 14 dianas, igualado con el alemán Gerd Müller. Ambos son superados por el argentino Lionel Messi y el alemán Miroslav Klose (16), además del brasileño Ronaldo (15).

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KYLIAN MBAPPÉ hizo su primer gol con Francia en el 4-0 sobre Países Bajos en agosto de 2017 en duelo elimi natorio hacia Rusia.

Los Leones de la Teranga se quedaron muy cerca de ponerse al frente al minuto 25, cuando Nico Jackson estrelló el balón en el poste después de un disparo raso a primer poste, en una acción que casi termina en autogol de Mike Maignan, a quien la esférica le rebotó en el talón para que todo terminara en tiro de esquina.

La polémica hizo acto de aparición al minuto 61. El árbitro australiano Alireza Farghani revisó un posible penalti a favor de Francia, pero determinó que no hubo falta de Sadio Mané sobre Kylian Mbappé, quien manifestó su desacuerdo con la decisión.

El delantero del Real Madrid no alcanzó el balón tras un excelso pase filtrado de Michael Olise al 64’. Pero Donatello tuvo su revancha dos minutos más tarde, cuando al 66’, de nueva cuenta a asistencia del atacante del Bayern Múnich, definió de primera intención con un magistral derechazo.

Senegal había encontrado la igualada al instante, al 68’. Pero el tanto de Nico Jackson, ariete del Bayern Múnich, fue anulado por posición adelantada.

Bradley Barcola sentenció el juego al minuto 82, cuando definió con un globito ante la salida de Edouard Mendy, tras un trazo largo de Adrien Rabiot, para un auténtico golazo.

Senegal descontó por conducto de Ibrahim Mbaye al 95′ y al 96 respondió Kylian Mbappé con su segundo gol del cotejo para poner cifras definitivas, y de paso convertirse en el máximo romperredes de la selección francesa con 58 anotaciones.

“Juego para dejar huella en la historia de mi país y para ayudar a mi equipo a ganar el Mundial”, declaró Donatello después del encuentro efectuado en el estadio de los Jets y los Giants de la NFL.

Al llegar a 14 dianas en el máximo torneo de la FIFA, Kylian Mbappé dejó atrás al brasileño Pelé y a su compatriota Just Fontaine, quienes registraron 12 y 13 dianas, respectivamente, en sus participaciones en el mismo.

“Creo que todavía no estamos a pleno rendimiento. Pero siempre es bueno empezar un torneo con una victoria. Te da un poco más de tranquilidad, aunque en un Mundial nunca te relajas del todo”, agregó el atacante de 27 años.

Las selecciones de Francia y Senegal vuelven a la actividad el próximo lunes 22 de junio, cuando se desarrolle la segunda jornada del Grupo I.

Los dirigidos por Didier Deschamps miden fuerzas ante Irak en Filadelfia, mientras que los africanos se ven las caras con Noruega en el Estadio MetLife de Nueva Jersey, donde se realizará la final el próximo 19 de julio.