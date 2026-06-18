México, a mantener el invicto

Una victoria de México ante Corea del Sur en Guadalajara prácticamente asegura el liderato del Tricolor en el Grupo A de la Copa del Mundo 2026 y con ello el boleto a los dieciseisavos de final. La victoria es factible si se toma en cuenta que los Aztecas se encuentran invictos ante los Guerreros Taegeuk en partidos de la magna justa.

La Selección Mexicana presume del 100 por ciento de efectividad cuando se enfrenta a los asiáticos en el Mundial, pues en los dos antecedentes se ganaron los tres puntos y ambos choques fueron en fase de grupos. La primera vez fue en Francia 1998, cuando se remontó con goles de Ricardo Peláez y doblete de Luis Hernández para un contundente 3-1.

El Dato: Aguirre, ante Sudáfrica, consiguió su cuarta victoria como director técnico de México en Mundiales, superando las tres de Bora Milutinovic.

Pasaron 20 años para que el Tricolor y los Tigres de Oriente se vieran las caras de nuevo en un duelo de Copa del Mundo. En Rusia 2018, con goles de Carlos Vela y Javier Chicharito Hernández, el cuadro nacional tuvo una victoria clave para avanzar de ronda. En esa justa el equipo entonces comandado por Juan Carlos Osorio le ganó a Alemania en el debut. En octavos de final fueron eliminados por Brasil.

México se ha enfrentado a Corea del Sur un total de 14 veces en partidos de todo tipo a nivel mayor, sin contabilizar los duelos en Juegos Olímpicos, de los cuales los Aztecas ganaron ocho, empataron tres y perdieron cuatro. Por lo que los números están a favor de los dirigidos por Javier Aguirre, pero al final no se pueden confiar para poderse llevar los tres puntos.

5 goles tiene México ante Corea en la Copa

Luego de una emocionante inauguración en el Estadio Azteca, donde los pupilos de Javier Aguirre vencieron a la Selección de Sudáfrica por 2-0, el conjunto Azteca se prepara para el que será su primer duelo mundialista en Guadalajara y el segundo de la fase de grupos de Norteamérica 2026; un cotejo que puede marcar el pase a la siguiente ronda del certamen.

El Estadio AKRON será testigo del duelo que definirá el rumbo del Grupo A. México y Corea del Sur llegan con tres puntos y la situación es clara: los verdes se clasificarán como líderes del sector si vencen a Los Tigres Asiáticos y Chequia no derrota a Sudáfrica. Por su parte, Corea del Sur avanzará como primero del Grupo A si supera a los tricolores y el cuadro africano no le gana a los checos.

El Tip: El Machín, participó con México en el Mundial Sub-20 en Corea del Sur 2017, en donde anotó un gol.

El técnico nacional, Javier Aguirre, prepara varios movimientos para hacerle frente a los surcoreanos; uno de ellos es obligado por la expulsión de César Montes en el debut. En lugar del Cachorro entrará Edson Álvarez, como se adelantó desde la conferencia de prensa postvictoria ante el 11 sudafricano. “Con la roja de César, es muy probable que juegue Edson de central, muy probable”, dijo el Vasco ante los medios.

El Machín, quien tiene siete goles con la Selección Nacional de México, todos en partidos oficiales, es uno de los futbolistas más polarizantes dentro de la lista de los 26 convocados. Su nivel físico y deportivo lo han hecho perder protagonismo en el Tricolor, tanto que pasó de ser capitán e inamovible en pivote, a ser la segunda opción detrás de Erik Lira, jugador del Cruz Azul que en el Coloso de Santa Úrsula robó el balón y empezó la acción del gol de Julián Quiñones.

47 dianas acumula Jiménez con la Selección

Edson Álvarez viene de una campaña confusa en el Fenerbahçe de Turquía, con pocos minutos por decisión técnica y después a causa de una lesión que incluso lo obligó a pasar por el quirófano. El mediocampista se recuperó a tiempo para integrar el llamado final de Aguirre para el Mundial. Actualmente no tiene equipo, por un pleito con los fans.

El canterano del América no desconoce la posición, de hecho fue en la que dejó grandes sensaciones con las Águilas, aunque poco a poco jugó cada vez más adelantado. Durante toda su carrera el de Tlalnepantla de Baz ha intercalado entre la zaga defensiva y el mediocampo. De hecho, en todos sus equipos (América, Ajax, West Ham y Fenerbahçe), incluyendo la Selección, ha jugado como defensor central.

Los otros dos movimientos serían por decisión técnica. Brian Gutiérrez, mediocampista de Chivas, saldría del 11 inicial y su lugar lo tomaría la sensación Gilberto Mora, futbolista de los Xolos de Tijuana, quien es el jugador más joven de toda la Copa del Mundo 2026.

Mora, la joya más importante del balompié tricolor, recibiría la oportunidad de iniciar ante los Tigres Asiáticos en lugar de Gutiérrez, jugador que quedó marcado por errores puntuales en el primer duelo, motivo por el cual Javier Aguirre lo pondría en la banca.

Brian Gutiérrez, formado en el Chicago Fire de la MLS, es un volante de mucho ritmo que puede ganar tercera altura y llenar de dinamismo al cuadro azteca. En la inauguración tuvo buenas incorporaciones, pero falló un disparo frente al arco, rematando apresuradamente y errando pases de rutina para un jugador de su nivel, situaciones que molestaron al Vasco.

El último cambio estaría en la lateral derecha. El defensor del América, Israel Reyes, sale para darle su lugar a Jorge Sánchez, quien entraría por su velocidad, pues Corea del Sur es un equipo con más dinámica y con elementos que juegan más por la banda. El futbolista del PAOK de Grecia también suele ser más ofensivo que Reyes.

El resto del 11 inicial sería el mismo que salió ante Sudáfrica el pasado 11 de junio, con especial atención en el portero Raúl Rangel, quien debutó con la Selección Mexicana el 5 de junio de 2024 ante Uruguay. El Tala fue el primer arquero titular en la tercera etapa de Javier Aguirre y es el único que ha defendido el arco Tricolor en 2026.

En cuanto a la delantera, el estelar será Raúl Jiménez, quien por fin anotó gol en una Copa del Mundo y llegará sin presiones al duelo en el Estadio Guadalajara, donde seguramente desean ver al ariete de casa, Armando González, La Hormiga, futbolista de las Chivas.

Posible 11