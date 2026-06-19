Mundial 2026: ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS todos los partidos de HOY 19 de junio?

Raphinha durante el debut de Brasil en el Mundial 2026.

La actividad en el Mundial 2026 continúa con el noveno día, en el que veremos el regreso de Brasil para su segundo encuentro de la fase de grupos de la Copa del Mundo, aunque se medirán a un Haití que demostró ser un equipo difícil de vencer en su partido ante Escocia.

Para cerrar la actividad de este viernes, Turquía y Paraguay saltan al campo del Estadio San Francisco para buscar una victoria que los meta en la pelea por uno de los mejores terceros lugares, ya que en su debut perdieron ante Australia y el conjunto de las Barras y las Estrellas, respectivamente.

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⚽ Brasil x Haiti

🏟️ Estádio da Filadélfia, Filadélfia (EUA)

🕣 20h30 (local) | 🕤 21h30 (Brasília)

🎯 Jogo #2 da fase de grupos



📺 Transmissão: TV Globo, GE TV, SporTV, CazéTV, SBT e NSports.#BateNoPeito pic.twitter.com/LayUEJttNU — brasil (@CBF_Futebol) June 19, 2026

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La actividad de este viernes arranca desde las 13:00 horas y el último compromiso será en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México. La afición podrá disfrutar de cuatro partidos en este inicio de fin de semana.

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Escocia vs Marruecos - 16:00 horas - ViX Premium - Grupo C

Brasil vs Haití - 18:30 horas - Canal 5, TUDN, ViX Premium y Azteca 7 - Grupo C

Turquía vs Paraguay - 21:00 horas - ViX Premium - Grupo D

Escocia parte como líder del Grupo C tras su sufrida victoria ante Haití, aunque ahora tendrán que verse las caras con Marruecos, selección que demostró un alto nivel futbolístico en su debut ante Brasil en Nueva York.