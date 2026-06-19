Paraguay vence a Turquía y sueña con el boleto a dieciseisavos de final del Mundial 2026

Matías Galarza (23), mediocampista de Paraguay, celebra con sus compañeros su gol ante Turquía en la Copa del Mundo 2026

Paraguay obtuvo una gran victoria en la Copa del Mundo 2026 al vencer 1-0 a Turquía en la segunda jornada del Grupo D. Los sudamericanos sumaron tres puntos valiosos y buscarán su boleto a dieciseisavos de final del torneo en su último compromiso de fase de grupos.

Los rojiblancos, que fueron goleados en su debut, llegaron a 3 puntos, igualados con Australia, que justamente es su siguiente rival y con quien definen al segundo lugar del sector D. Estados Unidos lidera con 6 puntos y pase lo que pase será primer lugar, además que ya están en dieciseisavos.

Matías Galarza, mediocampista del Atlanta United, abrió el marcador apenas al minuto con cuatro minutos con un disparo raso de zurda fuera del área. El golazo del nacido en Asunción fue suficiente para que la escuadra guaraní saliera airosa.

¡GOOOL DE PARAGUAY! ¡AL MINUTO UNO! 🇵🇾⚽



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Matías Galarza da primer triunfo a Paraguay en el Mundial 2026

Al contrario de la escuadra de Conmebol que todavía puede superar la primera fase, el conjunto de Los Otomanos se va eliminado tras encadenar su segunda derrota al hilo y es un gran fracaso para una generación que pintaba para grandes cosas con jugadores en algunos de los mejores clubes de Europa.

Más allá del marcador, la Selección de Turquía fue una gran decepción por el potencial de sus jugadores. Talento hay, y de sobra, en Los Sultanes; Arda Guler (Real Madrid), Altay Bayındır (Manchester United), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Hakan Calhanoglu (Inter de Milan), Kenan Yildiz (Juventus) y Zeki Celik (Roma).

Sin embargo, los buenos desempeños individuales de estos futbolistas en clubes no se han podido trasladar a la selección y en la Copa del Mundo 2026 ha quedado de manifiesto. En la previa del certamen eran candidatos en su grupo para avanzar como primeros.

Can Uzun and Deniz Gul have missed this chance at 89' pic.twitter.com/cEpiYv7vNK — Goals Xtra (@GoalsXtra) June 20, 2026

Al 88′, en una de las más calaras del partido para los europeos, el jugador Can Uzun se perdió el empate el rematar deficiente en una acción conocida como “penalti en movimiento”. Uzun disparó entrando de segunda línea a una diagonal, estaba completamente solo, pero contactó mal y sin fuerza. El balón salió a la posición de Orlando Gill, portero paraguayo, quien evitó el empate.

Corrió, anotó un gol, metió intensidad, puso personalidad y cuando había que ir a las divididas lo hizo con fiereza. Matías Galarza terminó exhausto por el compromiso, tanto que tuvo que salir de cambio al 91′ por problemas físicos.

El siguiente partido de la Selección Paraguaya es ante Australia el 25 de junio, en donde se definirá al segundo lugar del Grupo D. El mismo día, Turquía buscará cerrar con decoro el torneo ante Estados Unidos, que se puede dar el lujo de perder el compromiso, pues ya está en 16vos de final.

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