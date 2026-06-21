Noruega vs Senegal: Dónde ver GRATIS y EN VIVO el partido del Grupo I de la Copa del Mundo 2026

Noruega y Senegal miden fuerzas en la segunda fecha del Grupo I de la Copa del Mundo 2026.

La selección de Noruega busca su segunda victoria en el Mundial 2026 este lunes 22 de junio, cuando mida fuerzas ante su similar de Senegal en la segunda jornada del Grupo I de la competencia tripartita de la FIFA. Nueva York recibirá este encuentro.

Después de golear 4-1 a Irak en su debut, los vikingos rojos enfrentan a unos Leones de la Teranga necesitados de sumar tras la derrota sufrida a manos de la subcampeona Francia en su primer compromiso en el certamen que organizan conjuntamente México, Estados Unidos y Canadá.

¿En qué canal pasan EN VIVO el Noruega vs Senegal?

El partido entre Noruega y Senegal, correspondiente al Grupo I de la Copa del Mundo 2026, se jugará este lunes 22 de junio, en el Estadio Nueva York, en Nueva Jersey, Estados Unidos. El balón comenzará a rodar en punto de las 18:00 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX.

Fecha : Lunes 22 de junio

Hora : 18:00

Estadio : Nueva York

Transmisión: Azteca 7, Canal 5, TUDN y ViX

Posibles alineaciones de Noruega y Senegal

NORUEGA : Orjan Nyland, Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem, David Moller Wolfe, Oscar Bobb, Sander Berge, Martin Odegaard, Antonio Nusa, Erling Haaland y Alexander Sorloth.

SENEGAL: Edouard Mendy, Krepin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, El Hadji Malick Diouf, Pape Gueye Idrissa Gana Gueye, Lamine Camara, Iliman Ndiaye, Nicolas Jackson y Sadio Mané.

Noruega y Senegal se enfrentan por segunda vez

Han pasado 20 años desde la primera y única vez hasta el momento que Senegal y Noruega se enfrentaron. Fue el 1 de marzo de 2006 en un partido amistosos que el conjunto africano ganó 2-1.

Los Leones de la Teranga se llevaron el duelo gracias a los goles de Moussa N’Diaye y Bacacar Guèye. Por los nórdicos descontó Erik Hagen en el encuentro que se llevó a cabo en el Stade Léopold Sédar en Dakar, capital del país africano.

Dos décadas después, una nueva victoria sobre Noruega metería a Senegal de lleno a la pelea por clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, pero un resultado adverso podría costarle una pronta eliminación del torneo.

EVG