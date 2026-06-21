¿Qué es la Ley Prestianni en futbol y cuándo se aplica?

Durante el partido que se disputó durante el Mundial entre Turquía y Praguay, el futbolista papraguayo Miguel Almirón fue el primer jugador de este torneo en llevarse una amonestación por la Ley Prestianni.

Esto debido a que Almirón se cubrió la boca al momento de dirigirse al lateral derecho turco Mert Müldür, lo que deribó en que el árbitro amonestara con la tarjeta roja al paraguayo, convirtiéndolo en el primero en recibir la Ley Prestianni durante este Mundial.

Debido a que durante la disputa el futbolista de Turquía señaló a Miguel Almirón por cubrirse la boca mientras se encontraban discutiendo en la cancha, el árbitro se dirigió al VAR para confirmar lo ocurrido.

İşte o kırmızı kartı getiren an! 🟥 pic.twitter.com/Ah87bnxWZ7 — Damla Uğurtürk (@damlaugurturk) June 20, 2026

¿Qué es la Ley Prestianni?

La Ley Prestianni recibe su nombre por el futbolista Gianluca Prestanni, y se comenzó a aplicar con la finalidad de terminar con aquellas conductas antideportivas que realicen los jugadores durante los enfrentamientos.

De acuerdo con la FIFA, esta ley fue implementada desde abril luego de que se realizara una reunión con la Junta de la Asociación Internacional de Fútbol (IFAB, por sus siglas en inglés).

Por tanto, una de las modificaciones que se implementaron durante este Mundial fue que cuando un jugador se tapara la boca durante algún altercado con un rival, este sería acreedor de manera inmediata a una tarjeta roja.

La Ley Prestianni o Ley Vinícius pretende frenar insultos racistas u homofóbicos que los jugadores puedan emitir en la cancha al ocultar su boca durante un enfrentamiento, por lo que si el árbitro considera que esta acción se realizó de manera intencional puede sacar la tarjeta roja.

Following a VAR review in the FIFA World Cup match between Türkiye and Paraguay, Miguel Almirón was shown red card for covering his mouth.



Following a special meeting of The IFAB held in April, a number of amendments were introduced to be implemented at the FIFA World Cup 2026.… pic.twitter.com/RkBLMhHGxl — FIFA (@FIFAcom) June 20, 2026

Esta Ley dentro del campo de futbol se implementó luego de que Gianluca Prestianni fuera señalado por insultos discriminatorios dirigidos a Vinicius Jr., pues el futbolista argentino se cubrió la boca durante estos hechos para que las cámaras no captaran lo que le decía al brasileño.

Durante un partido de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA), Prestianni fue sancionado con una suspensión en seis partidos por haber emitido insultos racistas hacia Vinicius Jr. mientras se cubría la boca.

Posteriormente Gianluca Prestanni aseguró no haber dirigido insultos racistas a Vinicius Jr., y sostuvo que “lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado.”

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