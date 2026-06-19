Matías Galarza, de Paraguay, hace el gol más rápido en la Copa del Mundo 2026 ante Turquía (VIDEO)

El paraguayo Matías Galarza hizo el gol más rápido en lo que va de la Copa del Mundo 2026, al adelantar a su selección contra Turquía en el partido correspondiente a la segunda jornada del Grupo D, en duelo celebrado en el Estadio de la Bahía de San Francisco.

El mediocampista del Atlanta United de la MLS marcó al minuto con cuatro segundos, dejando atrás el tanto de Ismael Saibari este mismo viernes en el duelo en el que Marruecos superó 1-0 a Escocia.

¡GOOOL DE PARAGUAY! ¡AL MINUTO UNO! 🇵🇾⚽



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Matías Galarza le devuelve la esperanza a Paraguay

El tempranero tanto de Matías Galarza ante Turquía puso a soñar a la gente en Paraguay, pues el conjunto sudamericano se juega gran parte de sus aspiraciones en el torneo en este partido, luego de la goleada sufrida a manos del coanfitrión Estados Unidos en su debut.

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El equipo guaraní debe sumar de a tres para llegar con menos presión a su partido de la tercera y última jornada contra Australia, escuadra ante la que buscará su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Matías Galarza marcó el segundo gol de Paraguay en el certamen tripartita, luego de que Maurício hizo el de la honra para los dirigidos por Gustavo Alfaro contra los de las barras y las estrellas en su primer compromiso en la justa.

EVG