¿Cuántos hijos tiene Javier Aguirre y a qué se dedican?

Javier Aguirre está viviendo su tercera experiencia al frente de la Selección Mexicana en una Copa del Mundo y también podría ser una de sus últimas experiencias en los banquillos de cara a su retiro profesional.

Junto con su esposa Silvia Carrión, son padres de tres niños, Ander, Mikel e Iñaki; uno de ellos es muy cercano a los deportes, ya que trabaja en el medio periodístico y en alguna ocasión fue entrevistado por su padre, quien reveló que no sabe de dónde salió su gusto por la escritura y el periodismo.

MATCH DAY -2



Javier “Vasco” Aguirre mira detalladamente en rendimiento del Tala Rangel y de Memo Ochoa.

En estos últimos 2 entrenamientos se definirá qué portero será el titular en el México vs Chequia.



¿Quién debería ser el guardameta titular? 🤔#SelecciónMexicana 🇲🇽 pic.twitter.com/i1cPYUR5qu — Mundo Futbol MX (@MundoFutbolMX2) June 22, 2026

¿A qué se dedican los tres hijos de Javier Aguirre?

Ander, Mikel e Iñaki son los tres hijos de Javier Aguirre y que en su momento aparecieron al público por el trabajo de su padre, que en su momento fue jugador y ahorita está en su etapa final como director técnico.

Ander Aguirre es el mayor de los tres hermanos; ha mantenido un perfil bajo a pesar del trabajo de su padre. Mikel Aguirre tomó la decisión de dedicarse al periodismo; ha compartido algunos momentos de su padre en su carrera y la faceta humana de Javier Aguirre como estratega.

El último de sus hijos es Iñaki Aguirre, el hijo menor de la familia Aguirre Carrión, que es licenciado en Comunicación; profesionalmente se dedica al análisis y visoria de futbolistas mediante herramientas de rendimiento de los jugadores.

DCO