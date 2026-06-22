Fuera de Canchas

¿Cuántos hijos tiene Javier Aguirre y a qué se dedican?

Javier Aguirre se encuentra dirigiendo su tercera Copa del Mundo al frente de la Selección Mexicana y la primera en territorio americano

Javier Aguirre durante el compromiso ante Corea del Sur en Guadalajara.
Javier Aguirre durante el compromiso ante Corea del Sur en Guadalajara. Foto: Mexsport
Por:
Diego Chávez Ortiz

Javier Aguirre está viviendo su tercera experiencia al frente de la Selección Mexicana en una Copa del Mundo y también podría ser una de sus últimas experiencias en los banquillos de cara a su retiro profesional.

Junto con su esposa Silvia Carrión, son padres de tres niños, Ander, Mikel e Iñaki; uno de ellos es muy cercano a los deportes, ya que trabaja en el medio periodístico y en alguna ocasión fue entrevistado por su padre, quien reveló que no sabe de dónde salió su gusto por la escritura y el periodismo.

¿A qué se dedican los tres hijos de Javier Aguirre?

Ander, Mikel e Iñaki son los tres hijos de Javier Aguirre y que en su momento aparecieron al público por el trabajo de su padre, que en su momento fue jugador y ahorita está en su etapa final como director técnico.

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Silvia Carrión ha sido un apoyo fundamental para Javier Aguirre.
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Ella es Silvia Carrión, la esposa de Javier Aguirre

Ander Aguirre es el mayor de los tres hermanos; ha mantenido un perfil bajo a pesar del trabajo de su padre. Mikel Aguirre tomó la decisión de dedicarse al periodismo; ha compartido algunos momentos de su padre en su carrera y la faceta humana de Javier Aguirre como estratega.

El último de sus hijos es Iñaki Aguirre, el hijo menor de la familia Aguirre Carrión, que es licenciado en Comunicación; profesionalmente se dedica al análisis y visoria de futbolistas mediante herramientas de rendimiento de los jugadores.

DCO

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