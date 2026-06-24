México vs Chequia: La posible alineación con la que Javier Aguirre sorprendería en el Estadio Azteca

La Selección Mexicana antes de un partido de la Copa del Mundo 2026

México enfrenta en unas horas a Chequia, en el último juego de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, y la información más reciente señala que el entrenador Javier Aguirre movería algunas piezas, ya sea por cuidar a los elementos de una posible suspensión o por decisión técnica.

México llega clasificado y líder del Grupo A, por lo que el cuerpo técnico analiza administrar cargas y evitar perder a jugadores antes de la ronda de eliminación directa. De hecho, en conferencia de prensa el Vasco dijo que cuidará a Brian Gutiérrez, quien llega al límite de amarillas.

El vestidor está listo. 💚

La historia espera. 🤍

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La posible alineación de México ante Chequia

Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Israel Reyes, Jesús Gallardo; Edson Álvarez, Luis Romo, Gilberto Mora; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Julián Quiñones.

Las sorpresas de Aguirre ante Chequia

Como ha sido durante toda la Copa del Mundo, una de las dudas es si Javier Aguirre alineará a Guillermo Ochoa o le dará continuidad a Raúl Rangel, quien se vislumbra como el portero ente Chequia. Sin embargo, no se descarta que Paco Memo entre unos minutos.

#HoyJugamos el último partido de la Fase de Grupos.



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En los cambios que se ven más seguros, primero está la salida de Johan Vásquez y el ingreso de Israel Reyes en la central, con lo que Jorge Sánchez jugará como lateral por derecha. La novedad en la zaga es que Mateo Chávez debutará en por la lateral izquierda. Jesús Gallardo descansaría.

En el mediocampo Erik Lira saldrá del 11 inicial para ceder su lugar a Edson Álvarez, quien sería el capitán. Brian Gutiérrez, quien arrastra una amonestación, será cuidado para evitar una suspensión de cara al primer partido de eliminación directa y su lugar lo ocupará Gilberto Mora.

Donde no se esperan demasiados cambios es en el ataque. Raúl Jiménez, Julián Quiñones y Roberto Alvarado seguirían siendo la apuesta inicial del “Vasco”, aunque Santiago Giménez tendría minutos importantes durante el encuentro.

México va por un cierre perfecto

El sueño de aquel niño que empezó en la portería hoy es una realidad mundialista. 🥹🧤



En esta #ConfesiónTricolor, el ‘Tala’ Rangel nos abre el corazón y comparte el orgullo, la responsabilidad y el sentimiento puro de defender el arco de México ante los ojos de todo el mundo.… pic.twitter.com/eE98gQhelm — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 24, 2026

México se verá las caras con Chequia en su último encuentro de la fase de grupos del Mundial 2026, un compromiso que puede ser histórico para la Selección Nacional si logra sacar un resultado positivo frente a la escuadra europea.

Podría ser la primera vez que el Tricolor finalice con nueve puntos de nueve posibles, así que, a pesar de que ya tienen su pase amarrado para los dieciseisavos de final, la escuadra de Javier Aguirre juega para conseguir un hito que puede ser recordado por varias generaciones de nuestro país.

Con sus dos victorias frente a Sudáfrica y Corea del Sur en las primeras dos jornadas sumaron seis unidades y abrieron la puerta para conseguir el paso perfecto, lograron meterse a la ronda de eliminación de forma directa y ya esperan a su rival, que será el mejor tercer lugar del Grupo C, E, F, H o I. Una victoria ante Chequia podría evitar que México se enfrente a una selección del sector H, donde se encuentran España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita.

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