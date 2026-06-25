“¡No quiere volar!”... Así fue como un periodista coreano se enojó con aficionados mexicanos en pleno Mundial 2026 (VIDEO)

El incidente ocurrió tras el partido entre Corea del Sur y Sudáfrica y abrió la conversación sobre los límites de las celebraciones con visitantes.

Un momento que para muchos era una oportunidad para sumarse a la fiesta del Mundial 2026 terminó convirtiéndose en una escena viral por una razón completamente distinta.

Un reportero de Corea del Sur rechazó participar en el ya famoso “¡Quiere volar!” y reaccionó con evidente molestia cuando un grupo de aficionados mexicanos intentó cargarlo mientras realizaba una transmisión en vivo afuera del Estadio Monterrey, donde se disputó el duelo entre Corea del Sur y Sudáfrica correspondiente a la fase de grupos de la justa.

El video comenzó a circular rápidamente en redes sociales y generó opiniones divididas. Mientras algunos usuarios consideraron que se trató únicamente de una muestra del ambiente festivo que se vive en las sedes mexicanas, otros señalaron que el comunicador dejó claro desde el primer momento que no deseaba participar.

El reportero frenó el festejo antes de despegar

Las imágenes muestran al periodista realizando un enlace en vivo cuando varios aficionados con playeras de la Selección Mexicana comenzaron a rodearlo mientras coreaban el ya popular “¡Quiere volar!”. La intención era levantarlo por los aires, tal y como ha ocurrido con otros aficionados, influencers e incluso periodistas durante las últimas semanas.

Sin embargo, el reportero reaccionó de inmediato. Se soltó de quienes intentaban cargarlo, hizo gestos para pedir que se detuvieran y encaró con seriedad a algunos de los presentes. Al notar que la situación lo incomodaba, los aficionados desistieron de la idea y comenzaron a gritar entre risas: “¡No quiere volar, no quiere volar!”, evitando que el incidente pasara a mayores.

¿Qué es el “¡Quiere volar!” que se hizo viral en el Mundial 2026?

El “¡Quiere volar!” se ha convertido en una de las postales más representativas del ambiente que se vive en México durante la Copa del Mundo.

La dinámica consiste en rodear a una persona, corear el famoso cántico y lanzarla varias veces por los aires en medio de aplausos y teléfonos celulares grabando el momento. La tendencia ganó fuerza después de que un periodista italiano aceptara participar durante una transmisión en vivo y, posteriormente, cuando una botarga del Doctor Simi fue elevada por cientos de aficionados, imágenes que dieron la vuelta al mundo.

No obstante, el episodio protagonizado por el reportero surcoreano recordó que, aunque el ambiente mundialista se caracteriza por la alegría y el buen humor, también es importante respetar cuando alguien decide no participar.

Esa negativa terminó convirtiéndose, precisamente, en uno de los videos más comentados de las últimas horas del Mundial 2026.

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