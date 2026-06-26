Las breves del Mundial 2026

CONTAGIADOS POR VIKINGOS

LA FIEBRE por Noruega en el Mundial ya salió de los estadios. Mientras los nórdicos celebran su clasificación a los dieciseisavos de final, un grupo de adultos mayores se robó el corazón de miles de aficionados al protagonizar uno de los videos más entrañables que ha dejado el torneo. Las imágenes muestran a varios abuelitos sentados en fila dentro de lo que parece ser una residencia para adultos mayores donde recrean el famoso “remo vikingo”.

CONTAGIADOS POR VIKINGOS ı Foto: Captura de pantalla

CORRE POR SU VIDA Y POR LLEGAR A CASA

UN VIDEO en redes sociales comenzó a viralizarse por el intenso momento que vivió un fanático mexicano después de un partido de la Selección Nacional. La persona que va grabando con sus lentes documentó el momento en el que tuvo que correr en el transbordo del Metro de la Ciudad de México para poder alcanzar el último recorrido; afortunadamente al llegar al andén un pasajero vio al fan y detuvo la puerta del vagón para que pudiera entrar. Tras lograr su objetivo, todos gritaron “sí se pudo, sí se pudo”.

CORRE POR SU VIDA Y POR LLEGAR A CASA ı Foto: Captura de pantalla

EL FRANCÉS MÁS MEXICANO APOYA AL TRICOLOR

ANDRÉ-PIERRE GIGNAC ha demostrado ser un paisano más y desdeque vive en nuestro territorio su amor por la nación crece cada día. En esta ocasión, el jugador de Tigres presumió su voz al cantar el tema “Mi Mayor Anhelo” de la Banda MS; todo esto después de una victoria de la Selección Mexicana en el Mundial 2026. El Olympique Marsella, club en el que estuvo el ariete antes de arribar a México en 2015, escribió el siguiente mensaje en su publicación de Instagram: “México gana y vos, tipo, ándale, wey”.

EL FRANCÉS MÁS MEXICANO APOYA AL TRICOLOR ı Foto: Captura de pantalla

TREMENDO HOMENAJE A CRISTIANO RONALDO

EN PLENO Mundial 2026, un curioso reconocimiento al delantero portugués se robó la atención en Internet. Esta vez no fue un gol o un récord, sino un Ferrari rojo. El video, que rápidamente comenzó a circular en redes, muestra un peculiar lavado y a medida que el vehículo es cubierto con espuma blanca, empieza a tomar forma la mítica celebración del ariete luso que realiza cada que anota un tanto en su carrera.

TREMENDO HOMENAJE A CRISTIANO RONALDO ı Foto: Captura de pantalla

NORUEGA Y MÉXICO SON UNO MISMO

TRAS LA VICTORIA de la Selección Nacional sobre Chequia en el Estadio Azteca, se reunieron miles de aficionados en el Ángel de la Independencia para celebrar este hito, aunque los seguidores aztecas siempre tienen alguna ocurrencia para volverse virales y en esta ocasión fue replicar el festejo de la fanaticada nórdica con el famoso “remo vikingo”; pero los paisanos lo hicieron en la calle y bajo la lluvia que cayó en la capital del país el día del juego.

NORUEGA Y MÉXICO SON UNO MISMO ı Foto: Captura de pantalla

LE JUEGAN UNA BROMA PESADA EN LOS FESTEJOS

EL INFLUENCER mexicano Juanpa Zurita publicó un cómico momento que vivió durante los festejos en el Ángel de la Independencia tras la victoria de México sobre Chequia. El creador de contenido volteó al cielo para recibir un shot por parte de un fanático que se lo pidió, pero un aficionado le hizo una broma pesada al llenarle la boca de espuma blanca, algo que él tomó con gracia y en sus redes sociales escribió: “me vi muy chavo”. Algunos de los asistentes se rieron y quedaron sorprendidos por lo ocurrido con el famoso.