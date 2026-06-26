Panamá vs. Inglaterra: Dónde ver GRATIS y EN VIVO el juego del Grupo L de la Copa del Mundo 2026

Panamá quiere despedirse del Mundial 2026 con sus primeros puntos en una Copa del Mundo.

Inglaterra depende de sí misma para terminar como líder del Grupo L, mientras que Panamá buscará despedirse del Mundial 2026 con una actuación que premie el crecimiento mostrado durante el torneo.

El encuentro, correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos, será el último compromiso de ambas selecciones antes de conocer su destino en la Copa del Mundo.

Los ingleses llegan con cuatro puntos tras vencer a Croacia y empatar frente a Ghana, resultados que los mantienen en la cima del sector, aunque todavía sin asegurar el liderato.

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Del otro lado, los dirigidos por Thomas Christiansen ya no cuentan con posibilidades matemáticas de avanzar, pero intentarán romper la racha negativa que arrastran en Mundiales y conseguir el primer punto de su historia en la máxima competencia.

¿Dónde ver EN VIVO el Panamá vs Inglaterra del Mundial 2026?

Fecha : Sábado 27 de junio

Hora : 15:00

Estadio : Estadio Nueva York/Nueva Jersey

Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX Premium

Posibles alineaciones

Panamá: Orlando Mosquera; Michael Amir Murillo, Jiovanny Ramos, José Córdoba, Andrés Andrade, César Blackman; Cristian Martínez, Carlos Harvey, Édgar Yoel Bárcenas, José Luis Rodríguez; José Fajardo.

Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Djed Spence; Elliot Anderson, Declan Rice; Noni Madueke, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

Inglaterra busca cerrar como líder; Panamá quiere hacer historia

La selección inglesa parte como favorita para quedarse con los tres puntos, aunque el empate sin goles frente a Ghana dejó claro que todavía tiene aspectos por corregir antes de la fase de eliminación directa. El equipo dirigido por Thomas Tuchel necesita ganar para evitar depender de otros resultados y confirmar el primer lugar del Grupo L.

Panamá, por su parte, ha competido con personalidad pese a las derrotas sufridas frente a Ghana y Croacia. El conjunto canalero estuvo cerca de sumar en ambos encuentros y ahora afronta el reto más complicado del grupo con la ilusión de despedirse del Mundial dejando una buena imagen y consiguiendo un resultado histórico.

Panamá vs Inglaterra: antecedentes en Mundiales

El único antecedente entre ambas selecciones en una Copa del Mundo se remonta a Rusia 2018, cuando coincidieron también en la fase de grupos. Inglaterra se impuso con un contundente 6-1, en un encuentro donde Harry Kane firmó un triplete y John Stones marcó un doblete. Aquel partido también quedó en la historia para Panamá gracias al gol de Felipe Baloy, el primero del país centroamericano en un Mundial.

Ocho años después, ambos vuelven a encontrarse en circunstancias muy diferentes. Inglaterra pelea por el liderato del Grupo L y Panamá intentará cerrar su participación dejando una mejor imagen y buscando el primer punto mundialista de su historia.

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