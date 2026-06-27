¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS a Checo Pérez en el Gran Premio de Austria de F1?

El Cadillac de Checo Pérez en una práctica del Gran Premio de Austria de F1.

El piloto mexicano Sergio Checo Pérez buscará sus primeros puntos con Cadillac en la Fórmula 1 (F1) 2026 este domingo 28 de junio, cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Austria en el Red Bull Ring, sede de la décima carrera de la temporada, en la que el tapatío largará desde la decimonovena posición.

Justo cuando parecía que la racha de poles de Mercedes en la F1 seguramente llegaba a su fin, George Russell tenía otras ideas. Russell pasó por la penúltima curva segundos después de que Max Verstappen trompeó y se salió de la pista hacia la barrera, lo que provocó una bandera amarilla, que significa que los pilotos deben reducir la velocidad.

Checking in before clocking out ⏰ pic.twitter.com/ZV6Y2VaQRv — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) June 27, 2026

¿En qué canal pasan EN VIVO el Gran Premio de Austria de F1?

El Gran Premio de Austria de la F1 2026, en el que Checo Pérez irá en busca de sus primeros puntos con Cadillac, se realiza este domingo 28 de junio en el Red Bull Ring, de Estiria. La carrera arrancará en punto de las 7:00 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo por las señales de Sky Sports y F1TV.

Fecha : Domingo 28 de junio

Hora : 7:00

Circuito : Red Bull Ring

Transmisión: Sky Sports y F1TV

La controversia con la pole position de Russell para el Gran Premio de Austria

Mercedes advirtió a Russell por radio con antelación sobre la bandera amarilla y él sostuvo que levantó el pie del acelerador antes de lo habitual para esa curva y que el resto de su vuelta aun así fue suficiente para quedarse con el primer puesto. Aun así fue “una vuelta increíble”, manifestó.

Los comisarios estuvieron de acuerdo y determinaron que el incidente no requería “más investigación”, manteniendo a Russell en la pole por delante de los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton para la carrera del domingo, catalogada como de “peligro por calor”.

George Russell explains how his final lap of Qualifying unfolded with the single yellow flag at Turn 9 🗣️#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/HwsLbpblSF — Formula 1 (@F1) June 27, 2026

Para cuando George Russell cruzó la línea y se quedó con la pole, aficionados y comentaristas daban por hecho que Leclerc y Hamilton, de Ferrari, estaban listos para poner fin a la racha de Mercedes de lograr la pole position en cada gran premio esta temporada.

Ambos superaron el tiempo de Antonelli por menos de una décima de segundo poco antes de que Verstappen se saliera. Verstappen también parecía candidato a la pole con su Red Bull mejorado y estaba en condiciones de mejorar su registro anterior.

Leclerc tiene previsto arrancar la carrera del domingo segundo, y Hamilton tercero tras su victoria con Ferrari la última vez. Antonelli fue cuarto, su peor resultado de clasificación de la temporada.

EVG