Inglaterra vence a Panamá y avanza como líder a los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Le costó a la Selección de Inglaterra, pero después de mucho intentar doblegaron el marco de Panamá y salieron con la victoria 2-0, para adueñarse del primer lugar del Grupo L y avanzar con paso firme a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026.
Tras unos 45 minutos intensos y en donde se fueron en blanco, el conjunto de Los tres Leones por fin rompió el empate en la segunda parte gracias a Jude Bellingham y Harry Kane, quien al parecer se sacudió la “maldición” del brujo ghanés.
Luego de arrancar el certamen con triunfo sobre Croacia, el conjunto inglés empató con Ghana, en un duelo en donde Kane falló varias veces frente al arco y que se atribuye a un trabajo de uno de los brujos africanos más famosos.
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Jude Bellingham, de 22 años de edad, llegó a 18 goles y asistencias en 51 partidos con la Selección de Inglaterra. Fue el encargado de abrir el marcador, luego de muchas jugadas e insistencia de los británicos en la portería panameña.
Inglaterra se enfrentaría a Portugal, al momento
A falta de dos partidos para terminar la fase de grupos, la Selección de Inglaterra se enfrentaría a Portugal en dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026.
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