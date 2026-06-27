Inglaterra vence a Panamá y avanza como líder a los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Le costó a la Selección de Inglaterra, pero después de mucho intentar doblegaron el marco de Panamá y salieron con la victoria 2-0, para adueñarse del primer lugar del Grupo L y avanzar con paso firme a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026.

Tras unos 45 minutos intensos y en donde se fueron en blanco, el conjunto de Los tres Leones por fin rompió el empate en la segunda parte gracias a Jude Bellingham y Harry Kane, quien al parecer se sacudió la “maldición” del brujo ghanés.

What a performance from Jude Bellingham. Running the show. 🎯 pic.twitter.com/a1KST7srRz https://t.co/dj97HbByUB — PurelyFootball ℗ (@PurelyFootball) June 27, 2026

Luego de arrancar el certamen con triunfo sobre Croacia, el conjunto inglés empató con Ghana, en un duelo en donde Kane falló varias veces frente al arco y que se atribuye a un trabajo de uno de los brujos africanos más famosos.

Jude Bellingham, de 22 años de edad, llegó a 18 goles y asistencias en 51 partidos con la Selección de Inglaterra. Fue el encargado de abrir el marcador, luego de muchas jugadas e insistencia de los británicos en la portería panameña.

Inglaterra se enfrentaría a Portugal, al momento

A falta de dos partidos para terminar la fase de grupos, la Selección de Inglaterra se enfrentaría a Portugal en dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026.

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