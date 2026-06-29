El CMLL anuncia horario especial este martes para apoyar a la Selección Mexicana ante Ecuador

El CMLL tendrá horario especial este martes por el partido de México.

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) tiene preparada una función para este martes 30 de junio en la Arena México, con un horario especial de las 4:30 de la tarde.

Este horario está pensado para que la afición pueda disfrutar de una gran jornada de lucha libre y, al finalizar, tenga la oportunidad de seguir y apoyar a la Selección Mexicana en su compromiso ante Ecuador.

En el combate estelar, Templario y Titán unirán fuerzas para enfrentar a los históricos Último Guerrero y Gran Guerrero, en un duelo de relevos que promete ser uno de los más intensos de la noche.

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🚨¡HORARIO ESPECIAL PARA QUE APOYEMOS A MÉXICO!

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📍Arena México

🗓️ Martes 30 de Junio '26

🕟 4:30 p.m.



🎟️ taquillas y Ticketmaster:https://t.co/Wxq5bsyQxz



📺 EN VIVO en exclusiva para miembros del canal https://t.co/5P6Lo6oSLQ ¡Únete ahora!#MartesDeArenaMéxico pic.twitter.com/obG1A2kAdi — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) June 29, 2026

La función también incluirá una atractiva lucha semifinal con Neón, Capitán Suicida y Fugaz frente a Black Tiger, Villano III y Villano III Jr., además de un explosivo Match Relámpago entre Xelhua y El Valiente.

Las Amazonas también tendrán un papel protagónico cuando Las Reinas del Strong Style, conformadas por Zeuxis y Keyra, choquen con Las Infernales, representadas por Dark Silueta y Valkyria, en un enfrentamiento que promete grandes emociones.

Esta es la cartelera del CMLL para este martes 30 de junio

Lucha estelar en relevos: Templario y Titán vs Último Guerrero y Gran Guerrero.

Lucha semifinal: Neón, Capitán Suicida y Fugaz vs Black Tiger, Villano III y Villano III Jr.

Match Relámpago: Xelhua vs El Valiente.

Lucha femenil: Zeuxis y Keyra vs Dark Silueta y Valkyria.

Segunda lucha: Rey Cometa, Espíritu Negro y Fuego vs Crixus, Troyano y Kamelot.

Primera lucha: Último Dragoncito, Shockercito y Fantasy vs Full Metal, Rostro de Acero y Pequeño Pólvora.

Los boletos para la función los puedes encontrar en las taquillas de la Arena México o entrando al sitio web de Ticketmastar.