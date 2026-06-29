El otro triunfo de México en el Mundial 2026: los mensajes de agradecimiento de las selecciones que emocionan (VIDEOS)

Las muestras de agradecimiento llegaron desde distintos rincones del mundo durante la Copa del Mundo.

Corea del Sur, Irán, Japón y Uzbekistán han protagonizado algunos de los gestos más emotivos de la Copa del Mundo 2026 al agradecer públicamente la hospitalidad, el cariño y el recibimiento que encontraron en México. Más allá del futbol, las selecciones visitantes han reconocido el ambiente que se vive en las sedes mexicanas y la calidez de su gente.

El Mundial ha convertido al territorio azteca en uno de los grandes escenarios del torneo, pero no sólo por los partidos disputados en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Conforme avanzan los días, distintas selecciones han compartido mensajes que reflejan otro de los triunfos del país anfitrión: la forma en la que ha recibido a jugadores, cuerpos técnicos y aficionados de todo el mundo.

Hasta el momento, Corea del Sur, Irán, Uzbekistán y Japón han dedicado palabras de agradecimiento que rápidamente se viralizaron en redes sociales y despertaron el orgullo de miles de mexicanos.

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En Corea saben que no olvidarán lo que vivieron en México... 🥹 ❤



🇰🇷 🇲🇽 ¡AGRADECIMIENTO TOTAL! pic.twitter.com/OZm0L0sfg3 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) June 25, 2026

Corea del Sur destacó la hospitalidad mexicana

Uno de los mensajes que más repercusión tuvo fue el de la Selección de Corea del Sur, que publicó un video para agradecer el cariño recibido desde su llegada a México.

Los futbolistas señalaron que, aunque durante 90 minutos cualquier rivalidad queda dentro del terreno de juego, fuera de él prevalecen el respeto, la amistad y el afecto entre ambas naciones. Sus palabras fueron ampliamente celebradas por aficionados mexicanos, quienes respondieron con mensajes de apoyo para el conjunto asiático.

Irán convirtió su estancia en México en un homenaje

La historia de Irán fue distinta, pero igual de emotiva. Debido a los problemas para obtener visas estadounidenses, la selección asiática estableció su centro de operaciones en Tijuana antes de disputar sus partidos mundialistas.

“We love Mexican people. Since we are there we keep hearing ‘IRAN HERMANO, YA ERES MEXICANO’, that shows enough. ❤️



For every one of us it feels like home in Tijuana.”



Alireza Jahanbakhsh. 🇮🇷🤝🏼🇲🇽 pic.twitter.com/oJlj6hd2Gz — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) June 22, 2026

Como muestra de agradecimiento, el equipo publicó un video elaborado con inteligencia artificial y figuras inspiradas en Lego, donde retrató la solidaridad que encontró en México. El mensaje resaltó que el país no solo les abrió un espacio para entrenar, sino que les brindó apoyo en uno de los momentos más complicados para su delegación.

El reconocimiento también llegó desde la Federación Iraní de Futbol. Su presidente, Mehdi Taj, agradeció públicamente al estado de Baja California, a la ciudad de Tijuana y a las autoridades mexicanas por facilitar la estancia del equipo durante la Copa del Mundo.

Uzbekistán dejó un mensaje para el Tricolor

La tercera muestra de cariño llegó desde Uzbekistán tras disputar su primer partido del Mundial en el Estadio Ciudad de México.

Antes de abandonar el inmueble, los futbolistas dejaron escrito en el pizarrón del vestidor un breve mensaje dirigido a la Selección Mexicana.

"¡Muchas gracias, México! Mucha suerte en el Mundial. ¡Rahmat!“, escribieron, utilizando la palabra que significa “gracias” en uzbeko.

¡Grande Uzbekistán 🇺🇿!



Uzbekistán se fue agradecido tras debutar en el Estadio Ciudad de México y dejó un mensaje para la Selección Mexicana 🇲🇽#uzbekistan #mundial #mexico #cracksdeportetotal pic.twitter.com/KZV38LQ7FT — Cracks Deporte total (@cracksdt) June 18, 2026

Japón volvió a dar ejemplo de respeto en el Mundial

A esa lista también se sumó Japón. Después de disputar su partido frente a Túnez en Monterrey, la selección nipona agradeció la hospitalidad recibida durante su estancia en México antes de partir rumbo a Dallas, donde continuará su participación en el Mundial.

Fiel a una tradición que la ha distinguido en torneos internacionales, jugadores y cuerpo técnico limpiaron por completo el vestidor que utilizaron en el Estadio Monterrey, dejando el lugar impecable antes de abandonar el inmueble.

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Más allá del resultado en la cancha frente a Túnez, la selección de Japón volvió a destacar por su comportamiento fuera de ella, reafirmando la imagen que la ha convertido en una de las más respetadas del mundo.



Al término… pic.twitter.com/msOsoH0nAr — 24 Morelos (@24_morelos) June 22, 2026

Como sello del gesto, el equipo dejó un mensaje escrito en español junto a un dibujo de la bandera japonesa: “Muchas gracias. Samurai Blue”.

La acción fue reconocida por los organizadores del Mundial y rápidamente recibió elogios en redes sociales, consolidando a Japón como otra de las selecciones que quiso agradecer públicamente el recibimiento de México.

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