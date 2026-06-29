Jesús Gallardo y el contundente mensaje a la afición mexicana previo a enfrentar a Ecuador

La Selección Nacional de México sigue su preparación de cara al duelo ante Ecuador correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo y que se va a jugar mañana en la cancha del Estadio Ciudad de México.

En zona mixta en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) atendieron Jesús Gallardo, Obed Vargas y Armando González y los tres coincidieron que para poder llegar al objetivo tienen que vencer al equipo que se les ponga enfrente.

#VIDEO | Jesús Gallador sabe que es un partido de matar o morir. Reconoce que están 100 por ciento preparados y que deben ganarle a cualquiera para avanzar y cumplir el objetivo.



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“El equipo está tranquilo y motivado. Queremos hacer un partido muy bonito para nosotros. Es una serie a matar o morir y sabemos que tenemos que estar concentrados al 100 por ciento”, reconoció Jesús Gallardo.

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El defensor del Toluca reiteró que están comprometidos como equipo y que saben la calidad del oponente, pero primero deben de pensar en ellos y en hacer un buen trabajo.

“Respetamos a todos los rivales. Es un Mundial y todos los equipos quieren salir a ganar. Nosotros ganamos los tres partidos, pero no nos podemos confiar. Ellos son un equipo muy dinámico muy fuerte, pero nos debemos de concentrar en nosotros y salir q ganar”, añadió.

#VIDEO | "Aquí no importan los nombres ni el equipo, nosotros estamos preparados y sabemos que tenemos que ganar. Ellos nombres solo es un jugador, son un equipo que juega bien": Obed Vargas



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¿A qué hora es el partido entre México y Ecuador?

El Estadio Azteca recibirá por tercera ocasión en el Mundial 2026 un partido de la Selección Mexicana, aunque este será uno de los más importantes para el equipo de Javier Aguirre, ya que buscarán su pase a lo octavos de final de la competencia.

México y Ecuador saltarán al campo a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, para disputar el boleto disponible para los octavos de final. Este compromiso solo se ha dado en una ocasión en una Copa del Mundo y fue en Corea-Japón 2002 en la fase de grupos.

El ganador de esta llave ya conoce al posible rival que podría enfrentar y será el vencedor del compromiso entre Inglaterra y República Democrática del Congo.

DCO