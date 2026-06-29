Ciclismo

¡OFICIAL! El UAE Team anuncia la participación de Isaac del Toro en el Tour de France

El ciclista mexicano ya se prepara para iniciar su participación en el Tour de France y es uno de los favoritos en la competencia

Isaac del Toro correrá por primera vez el Tour de France.
Isaac del Toro correrá por primera vez el Tour de France. Foto: X Isaac del Toro correrá por primera vez el Tour de France.
Por:
Diego Chávez Ortiz

Isaac del Toro busca hacer historia en su primera participación en el Tour de France. El mexicano tendrá su ansiado debut en esta prueba, que es la más exigente e importante dentro del ciclismo mundial.

El oriundo de Ensenada, Baja California, viene recuperándose de una lesión, pero antes de participar en el Tour de France demostró que viene más fuerte que nunca después de ganar el Tour de Auvernia-Ródano-Alpes, en el que se llevó la victoria en las últimas etapas y fue el mejor en la clasificación de jóvenes.

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