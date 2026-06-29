¡OFICIAL! El UAE Team anuncia la participación de Isaac del Toro en el Tour de France

Isaac del Toro busca hacer historia en su primera participación en el Tour de France. El mexicano tendrá su ansiado debut en esta prueba, que es la más exigente e importante dentro del ciclismo mundial.

El oriundo de Ensenada, Baja California, viene recuperándose de una lesión, pero antes de participar en el Tour de France demostró que viene más fuerte que nunca después de ganar el Tour de Auvernia-Ródano-Alpes, en el que se llevó la victoria en las últimas etapas y fue el mejor en la clasificación de jóvenes.

Three weeks. 21 stages. The sport’s biggest prize to defend. We’re ready to cook at @LeTour 👨‍🍳🇫🇷



Ahead of the 113th Tour de France, we are delighted to announce our eight-man squad, led by the four-time champion, @TamauPogi 🌈



🇲🇽 @ISAACDELTOROx1

🇦🇹 @gro_felix

🇺🇸… pic.twitter.com/GH56L3bN3t — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) June 29, 2026