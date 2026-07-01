España vs. Austria: Dónde ver GRATIS y EN VIVO el juego de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026

Luis de la Fuente y Ralf Rangnick protagonizan un choque de eliminación directa en el Estadio Los Ángeles.

España buscará confirmar su etiqueta de favorita cuando enfrente a Austria en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. La selección dirigida por Luis de la Fuente llega como líder del Grupo H, mientras que los austriacos avanzaron como segundos del Grupo J y tratarán de dar una de las grandes sorpresas del torneo.

El conjunto español sumó siete puntos en la fase de grupos gracias a sus triunfos sobre Arabia Saudita y Cabo Verde, además de un empate, resultados que le permitieron avanzar invicto a la ronda de eliminación directa.

Austria, por su parte, consiguió su clasificación tras sumar cuatro unidades, incluido un dramático empate frente a Argelia en la última jornada.

¿Dónde ver EN VIVO España vs Austria del Mundial 2026?

Fecha: Jueves 2 de julio de 2026

Hora: 13:00 horas (tiempo del centro de México)

Estadio: Los Ángeles

Transmisión: Canal 5, Azteca 7 y ViX

España quiere confirmar su candidatura

La Roja llega como una de las principales aspirantes al título gracias a la calidad de futbolistas como Lamine Yamal, Pedri, Rodri, Dani Olmo y Unai Simón, quienes buscarán imponer condiciones desde el inicio.

Del otro lado estará una Austria dirigida por Ralf Rangnick, un equipo caracterizado por su intensidad y presión alta, que intentará apoyarse en jugadores experimentados como David Alaba, Marcel Sabitzer, Konrad Laimer y Marko Arnautović para competir de tú a tú ante los españoles.

Probables alineaciones

España: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri Hernández, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Álex Baena.

Austria: Alexander Schlager; Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba, Phillipp Mwene; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager, Konrad Laimer, Romano Schmid, Marcel Sabitzer y Marko Arnautović.

Antecedentes entre España y Austria

España y Austria solo se han enfrentado una vez en la historia de las Copas del Mundo.

El antecedente se remonta al Mundial de Argentina 1978, cuando el conjunto austriaco se impuso 2-1, resultado que buscará repetir para volver a sorprender a una de las potencias del futbol europeo.

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