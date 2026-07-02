El tricolor le puede ganar: Alberto García Aspe

La ilusión de los aficionados y exjugadores después del pase a los octavos de final de la Selección Mexicana, sigue intacto y cada vez crece más.

Una de las voces autorizadas para hablar del equipo dirigido por Javier Aguirre es Alberto García Aspe. El exmediocampista y capitá del Tricolor por varios años, reconoció en entrevista que México le puede ganar a Inglaterra.

“México ya está en octavos. Se viene Inglaterra y estoy convencido de que, jugando de esta manera y con la tremenda empatía que el equipo ha vuelto a encontrar con la afición, se le puede competir tranquilamente a Inglaterra y a cualquiera. ¿Y por qué no? ganarle a los ingleses para avanzar a los cuartos de final”, mencionó en analista de FOX.

TE RECOMENDAMOS: Mundial los reúne en Estadio Vancouver Suiza y Argelia inician su rivalidad en la justa veraniega

68 mdd es el valor de Kane en el mercado

Los mexicanos vencieron el martes 2-0 a Ecuador para igualar lo conseguido en México 1986, cuando superaron a Bulgaria. Pero eso fue en octavos de final, la ronda previa a su eliminación en penales ante Alemania Occidental.

“México ya está en los octavos de final. La Selección Nacional regaló un primer tiempo excepcional; la verdad, un partido redondo. Durante los primeros 45 minutos, el equipo apretó y no dejó respirar a un conjunto ecuatoriano que, se supone, se defiende muy bien, pero al que México le llegó por todos lados. Jugó de primera intención y con mucha profundidad. Sería injusto resaltar a un solo futbolista, porque los once que arrancaron lo hicieron de forma brillante”, comentó.

García Aspe reconoció la labor de todos los jugadores de la Selección Mexicana, resaltando que el martes pasado ante Ecuador salieron en su mejor momento y ahora deben de demostrar que ése es su nivel en el certamen.

“Desde el arco, el Tala Rangel estuvo muy fino con los pies y siempre atento. La línea defensiva lució espectacular: César Montes y Johan Vázquez ganaron absolutamente todo; lo de Jorge Sánchez ha crecido una barbaridad en esta selección, Jesús Gallardo se mantiene con esa ecuanimidad y profundidad tan necesarias”, añadió.

El excapitán del combinado verde, sabe que en el mediocampo México podría jugarse la batalla por la redonda, ya que tanto México como Inglaterra cuentan con futbolistas de alto nivel, pero resaltó lo hecho por Erik Lira.

“En la mitad de la cancha, Erik Lira, Gilberto Mora y Luis Romo dieron un partidazo; los tres estuvieron intratables. Lo de Mora es excepcional; este muchacho juega con tal solvencia que pareciera que tiene tres Mundiales encima”, respondió el exmedio.

Al ser cuestionado sobre la delantera del conjunto mexicano, llenó de elogios a Raúl Jiménez, Julián Quiñones y Roberto Alvarado, reconociendo que El Piojo es un futbolista poco reconocido.

“La delantera cumplió con creces.Julián Quiñones sigue haciendo goles y jugando a un nivel altísimo; Raúl Jiménez consiguió su segundo gol en este Mundial, jugando muy bien de poste y con un despliegue físico impresionante; finalmente, Roberto Piojo Alvarado, a quien muchas veces no se le da el reconocimiento que merece, hoy dio una auténtica cátedra: fue y vino, no falló pases, asistió y apareció por todos lados. En resumen, el once inicial funcionó a la perfección”, destacó.

En el partido ante Ecuador, se pudo observar que la afición mexicana siempre alentó y demostró que eran locales, por lo que se esperaba que el Tricolo saliera con más enjundia, mientras que Inglaterra su pudiera bañar.

“Para el segundo tiempo, la realidad es que el equipo tuvo un gran manejo de partido. Tras ponerse arriba 2-0, supieron sobrellevar las acciones. El planteamiento de Javier Vasco Aguirre fue impecable y los cambios llegaron en el momento justo para cerrar el encuentro sin sobresaltos”, finalizó.

Después de romper una sequía de casi medio siglo sin poder cantar victoria en la fase de eliminación directa, México ahora apuntará a tratar de igualar su mejor resultado en la Copa cuando enfrente a Inglaterra el próximo domingo, en los octavos de final del Mundial.

Alcanzó los cuartos de final en México 1970 y fue su mejor actuación en los torneos.