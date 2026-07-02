Las breves del Mundial 2026

FESTEJO DESMEDIDO FUERA DE LUGAR

LA PASIÓN por la Selección Mexicana no conoce límites, ya que un aficionado del Tricolor celebró con mucha energía y euforia el gol ante Ecuador correspondiente a los dieciseisavos de final, protagonizando una escena que se volvió viral, pues estaba en pleno juego de los Dodgers de Los Ángeles en las Grandes Ligas. El hombre se situaba atrás de home y cuando el estadio estaba en silencio lanzó un estruendoso grito de “GOOOOOL”; acto seguido, el fan, que portaba la playera de la Selección Mexicana, se levantó de su asiento.

FESTEJO DESMEDIDO FUERA DE LUGAR ı Foto: Captura de video

SE AFERRA A LA FIESTA AZTECA

UN ECUATORIANO bailó en medio de puros mexicanos afuera del Estadio Azteca, después del encuentro en el que el Tricolor eliminó al conjunto sudamericano de la justa tripartita. El fan de la denominada La Tri tenía la camiseta de su selección mientras sostenía una bandera mexicana, al tiempo que bailaba y no paraba de reir. Al margen del ambiente tenso que se generó previo al partido, esta convivencia dejó en claro que el futbol puede hacer pasar un rato agradable a personas desconocidas y de diferentes nacionalidades.

FESTEJO DESMEDIDO FUERA DE LUGAR ı Foto: Captura de video

UN MEXICANO NACE DONDE SEA

MARTIN, mejor conocido como El Chilanglés, es un influencer de Inglaterra que vive en México y quien celebró y lloró después del triunfo del Tricolor en el cierre de la fase de grupos. “Soy de Inglaterra, pero México es mi hogar y lloré al verlo hacer historia”, fue el mensaje con el que el creador de contenido acompañó su video.

UN MEXICANO NACE DONDE SEA ı Foto: Captura de video

EL VASCOVERSO SÍ EXISTE

LOS JUGADORES de la Selección Mexicana se hicieron virales al celebrar el pase a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 realizando el famoso remo vikingo de los noruegos, pero lo que llamó la atención fue que portaban máscaras de Javier Aguirre. Después de vencer a Ecuador y ganar un partido de fase de eliminación directa en un Mundial por primera vez en 40 años, elementos del Tricolor se pusieron antifaces con la cara del entrenador. El video fue compartido en las historias de Instagram del portero Guillermo Ochoa y de inmediato se hizo viral.

EL VASCOVERSO SÍ EXISTE ı Foto: Captura de video

CHICHARITO DISFRUTA TODOS LOS PARTIDOS

JAVIER HERNÁNDEZ aplicó el “¿Y si sí?”, la frase de moda en las últimas semanas, para celebrar la clasificación de México a los octavos de final después del triunfo de 2-0 sobre Ecuador en el Estadio Azteca. El goleador histórico del Tricolor publicó un video en sus redes sociales en el que aparece bailando al ritmo del tema “Me rehuso” de Danny Ocean, al tiempo que posa con el jersey del Tricolor. “¿Qué creen? Ganó México”, dijo al inicio del clip para posteriormente mover los pies y besar con orgullo el escudo nacional.

CHICHARITO DISFRUTA TODOS LOS PARTIDOS ı Foto: Captura de video

DE CHANCLAS, PERO QUÉ CHANCLAS

EL LEGENDARIO exportero de la Selección Mexicana, Jorge Campos, recibió un espectacular detalle de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien le regaló unas lujosas sandalias de la marca Louis Vuitton. “Es un regalo del presidente. Gracias, presi”, dijo el tres veces mundialista con el Tricolor en un video, mientras se quitaba una de las sandalias para presumirla a sus seguidores. El hecho ocurrió en el Estadio Azteca, durante el duelo de dieciseisavos de final del Mundial 2026.

DE CHANCLAS, PERO QUÉ CHANCLAS ı Foto: Captura de video