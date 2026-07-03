Paraguay vs Francia: Dónde ver GRATIS y EN VIVO el juego de octavos de final de la Copa del Mundo 2026

Francia, actual subcampeona del orbe, enfrenta a la combativa y sorpresiva Paraguay en el segundo partido correspondiente a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 este sábado 4 de julio, en duelo a llevarse a cabo en el Estadio Filadelfia.
Les Bleus llegan con paso perfecto de cuatro triunfos, el más reciente de ellos por 3-0 ante Suecia, pero enfrente tienen a una Albirroja más que motivada después de haber eliminado a Alemania en tanda de penaltis, tras un empate 1-1.
Francia enfrenta por primera vez a una selección sudamericana en la Copa del Mundo 2026, mientras que para Paraguay es su tercer duelo ante un representante de la UEFA, pues en la fase de grupos derrotó 1-0 a Turquía.
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El partido entre Paraguay y Francia, correspondiente a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, en el Estadio Filadelfia. El balón comenzará a rodar en punto de las 15:00 horas del Centro de Mécico y podrá seguirse en vivo a través de Azteca 7, Canal 5, TUDN y ViX.
- Fecha: Sábado 4 de julio
- Hora: 15:00
- Estadio: Filadelfia
- Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX
Posibles alineaciones de Paraguay y Francia
- PARAGUAY: Orlando Gil, Juan Cáceres, Gustavo Gómez, José Canale, Júnior Alonso, Miguel Almirón, Damián Bobadilla, Andrés Cubas, Matías Galarza, Julio Enciso y Gabriel Ávalos.
- FRANCIA: Mike Maignan, Jules Koundé, Dayot Upamecano, Jules Koundé, William Saliba, Lucas Digne, Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola y Kylian Mbappé.
Paraguay y Francia se reencuentran 28 años después
Han pasado casi tres décadas desde el gol de oro de Laurent Blanc con el que Francia eliminó a Paraguay en la recordada y reñida serie de octavos de final de la justa de 1998, celebrada precisamente en suelo galo.
Aquel equipo guaraní liderado por José Luis Chilavert, Carlos Gamarra, Celso Ayala y José Saturnino Cardozo, entre otros, cayó de manera heroica ante unos Les Bleus que días después se coronaron de la mano de Zinedine Zidane.
A 28 años de distancia, Paraguay quiere revancha. Pero enfrente está una poderosa Francia que apunta a su tercera final consecutiva de la mano de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Désiré Doué, entre otras estrellas.
EVG