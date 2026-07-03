Si el partido entre México vs Inglaterra cambia de horario, ¿qué pasará con el de Brasil vs Noruega?

La jornada del domingo podría sufrir ajustes para evitar empalmes de televisión y problemas logísticos.

Los reportes que apuntan a un posible cambio de horario del México vs Inglaterra no solo modificarían la agenda del Tricolor, sino que también podrían provocar ajustes en el resto de la jornada dominical de los octavos de final del Mundial 2026, particularmente en el encuentro entre Brasil y Noruega.

Hasta el momento, la FIFA no ha emitido un comunicado oficial sobre la modificación del partido de México, aunque distintos periodistas y medios han informado que el encuentro pasaría de las 18:00 horas a las 12:00 del mediodía, tiempo del centro de México.

Brasil vs Noruega también tendría que cambiar

Actualmente, el partido entre Brasil y Noruega está programado para disputarse a las 14:00 horas, apenas dos horas después del horario que tendría el México vs Inglaterra si finalmente se adelanta al mediodía.

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Ese escenario complicaría la programación televisiva y la logística de la jornada, ya que ambos encuentros son considerados de alta audiencia y difícilmente podrían disputarse con una diferencia tan reducida.

En caso de confirmarse el cambio del partido del Tricolor, Brasil vs Noruega sería el principal candidato para recorrer su horario y mantener la separación habitual entre encuentros de eliminación directa.

La FIFA cuida cada detalle de la programación

A diferencia de la fase de grupos, donde podían disputarse partidos de manera simultánea, a partir de los dieciseisavos y octavos de final la FIFA evita por completo que dos encuentros se empalmen. Esto responde tanto a cuestiones deportivas como comerciales y televisivas, ya que cada partido debe tener una ventana exclusiva de transmisión.

Además, existe un factor clave: los partidos de eliminación directa pueden extenderse hasta 40 o 50 minutos más debido al tiempo extra y la tanda de penales. Si un encuentro termina después de los 90 minutos reglamentarios, las cadenas de televisión necesitan un margen suficiente para cerrar la transmisión antes de enlazarse con el siguiente compromiso.

Por esa razón, la FIFA suele programar estos partidos con una separación aproximada de cuatro horas. Si el primer encuentro se alarga, ese espacio sirve como colchón para evitar que la cobertura del siguiente partido comience con retraso o que las televisoras tengan que eliminar su previa o espacios comerciales.

En este escenario, si México e Inglaterra comienzan al mediodía y el partido se extiende hasta tiempos extra o penales, el horario del Brasil vs Noruega también tendría que ajustarse para conservar esa ventana de seguridad.

¿Por qué cambiaría el horario del México vs Inglaterra?

Los primeros reportes fueron publicados por el narrador de TUDN, Andrés Vaca, quien aseguró que el compromiso entre México e Inglaterra se jugaría al mediodía del domingo.

Posteriormente, periodistas como David Faitelson, Guillermo Schutz y Alejandro Orvañanos coincidieron en que existen versiones sobre una modificación, aunque recalcaron que todavía falta la confirmación oficial de la FIFA.

Entre las razones que se han mencionado destacan:

Evitar posibles tormentas eléctricas pronosticadas para la tarde del domingo en la Ciudad de México .

Favorecer el horario estelar de televisión en Inglaterra , donde el partido iniciaría alrededor de las 19:00 horas locales.

Reforzar las medidas de seguridad, luego de los incidentes registrados tras la clasificación de México a los octavos de final.

FIFA mantiene silencio

Hasta la publicación de esta información, la FIFA no ha confirmado ningún cambio en la programación de los octavos de final.

Mientras no exista un anuncio oficial, tanto el México vs Inglaterra como el Brasil vs Noruega mantienen los horarios publicados originalmente.

En caso de hacerse oficial el adelanto del partido del Tricolor, se espera que el organismo también informe la nueva programación del resto de los encuentros del domingo para evitar conflictos en la organización del torneo y en las transmisiones internacionales.

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