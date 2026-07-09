COI analiza denuncia a Infantino por parcialidad

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, será objeto de una nueva denuncia ante el Comité Olímpico Internacional (COI) por una presunta violación al principio de neutralidad política, luego de la controversia generada por la participación del delantero estadounidense Folarin Balogun en la Copa del Mundo con sede en Norteamérica.

La organización FairSquare, dedicada a temas de deporte y derechos humanos, informó ayer que presentará una queja formal ante la Comisión de Ética del COI al considerar que Gianni Infantino incumplió de forma reiterada las reglas de neutralidad política que deben respetar todos los organismos deportivos.

El Dato: Gianni Infantino comenzó su andar en el futbol en 2000, cuando llegó a la UEFA para trabajar en asuntos legales y comerciales.

La polémica se intensificó después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara el lunes que influyó en la decisión de la FIFA para permitir que Folarin Balogun disputara el partido de octavos de final contra Bélgica, pese a haber recibido una tarjeta roja en el encuentro anterior, ante Bosnia y Herzegovina.

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La autorización fue calificada como un hecho sin precedentes en la historia moderna de los Mundiales. Finalmente, Bélgica derrotó 4-1 a Estados Unidos en el partido disputado en Seattle, Washington.

16 años estuvo Gianni Infantino en la UEFA

El COI considera la neutralidad política como uno de los principios fundamentales del olimpismo y tiene jurisdicción sobre Gianni Infantino desde 2020, cuando el dirigente fue incorporado como integrante de dicho organismo.

Por su parte, la presidenta del COI, Kirsty Coventry, señaló que hasta el martes no había recibido la denuncia formal, aunque aseguró que, en caso de presentarse, será investigada.

La exnadadora reconoció que el organismo sigue de cerca el desarrollo de la controversia relacionada con Folarin Balogun y las gestiones realizadas por la administración de Trump ante el ente rector.

Hasta el momento, la FIFA no ha emitido comentarios sobre la nueva denuncia anunciada por FairSquare.

La relación entre el presidente de la Federación Internacional de Futbol Asociación y el magnate se fortaleció desde 2018, cuando Estados Unidos, México y Canadá obtuvieron la sede de la Copa del Mundo.

Desde el regreso del republicano a la Casa Blanca, en enero de 2025, Gianni Infantino realizó diversas visitas a la residencia oficial y en noviembre pasado expresó públicamente que todos debían apoyar el trabajo del mandatario estadounidense en su segundo periodo.

Además, durante el sorteo del Mundial realizado en Washington en diciembre pasado, Gianni Infantino creó un Premio de la Paz de la FIFA que fue entregado a Donald Trump. De acuerdo con altos dirigentes del futbol citados en la información, esa decisión fue tomada directamente por el presidente del organismo.

La nueva denuncia se suma a otra presentada por FairSquare en diciembre pasado ante el Comité de Ética de la propia FIFA por el mismo tema. Esa queja cuenta con el respaldo de la Federación Noruega de Futbol y de alrededor de 50 integrantes del Parlamento Europeo.

Siete meses después de aquella denuncia, la FIFA no ha informado avances sobre la investigación ni ha dado a conocer una resolución; mientras que ahora, Infantino enfrenta un nuevo proceso de revisión por parte de los investigadores de ética del movimiento olímpico.

Lise Klaveness, presidenta de la Federación Noruega de Futbol, respaldó en junio de este año, de manera formal, una denuncia contra el mandamás de la FIFA por incumplimiento de las normas de neutralidad política.

“Haremos un seguimiento, seguiremos adelante, solicitaremos reuniones y daremos impulso a este asunto tan pronto como termine el Mundial”, declaró el mes pasado al respecto la titular del balompié noruego.

La Federación Noruega presentó la carta de forma independiente, optando por no presionar a otras federaciones miembro para que se sumaran a la denuncia formal. “Hemos recibido el apoyo de otras federaciones, pero enviamos esta carta por nuestra cuenta”, aseveró Lise Klaveness.

“Si el señor Infantino actuó de forma unilateral y sin ninguna autoridad estatutaria, esto debería considerarse un abuso de poder flagrante”, dijo FairSquare.

Acusaciones

En 2017 se cuestionó el uso de un jet privado y manejo de datos para un viaje específico. Michel Platini lo acusó de conspirar para evitar que asumiera la presidencia de FIFA en 2015. Entre 2020 y 2023, mientras se investigaba el FIFA Gate, Infantino tuvo reuniones secretas con Michael Lauber, Fiscal General suizo. FairSquare lo denunció ante el COI por poner en duda la independencia de las decisiones deportivas.