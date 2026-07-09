Las breves del Mundial 2026

UN TROFEO QUE TODOS ANHELAN

La fiebre por el Mundial 2026 se está concentrando poco a poco en la ciudad de Nueva York, donde se llevará a cabo la final del torneo internacional, el próximo 19 de julio. La marca de bloques de juguete Lego montó una copa gigante que mide 8.2 metros y pesa 4.2 toneladas. A menos de 10 días de que se lleve a cabo el partido por el título, los residentes y visitantes de la ciudad al Noroeste de Estados Unidos pueden acudir a la Rockefeller Plaza para tomarse fotos con el trofeo gigante, el cual en la base tiene las figuras de Lego de Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé y Vinícius Jr., quienes cuentan con su propio set de Lego y protagonizaron un comercial con la empresa que se llevó los reflectores al reunir a cuatro de los mejores futbolistas del orbe.

UN TROFEO QUE TODOS ANHELAN ı Foto: Reuters

NO LE IMPORTÓ PASAR VERGÜENZA EN EL FAN FEST

Una seguidora no tuvo pena de compartir su caso en redes sociales, pues admitió que si perdía México lo iba a publicar. En el video, la fan platica que se animó a saltar la cuerda, actividad que estaban organizando los voluntarios del torneo; sin embargo, no esperaba que su cuerpo le hiciera una mala jugada y mientras participaba, se hizo del baño y todos los que estaban en el Zócalo la vieron. Afortunadamente traía un pantalón extra en su mochila y pudo cambiarse para dejar atrás el mal rato y continuar con la fiesta futbolera.

NO LE IMPORTÓ PASAR VERGÜENZA EN EL FAN FEST ı Foto: Captura de video

EL ÍDOLO DE MÉXICO TERMINÓ SUS ESTUDIOS

Gilberto Mora es la sensación de la Selección Mexicana y tras su participación en el Mundial 2026 se llevó los reflectores de la afición azteca, ya que se graduó de la preparatoria en la escuela Cuauhtémoc Hank, en Tijuana. En cuanto el nombre del juvenil fue mencionado por la maestra de ceremonias, los asistentes al evento comenzaron a gritar y hacerle bulla al jugador del Tricolor. En el video se puede ver como el futbolista sube al escenario y recibe su reconocimiento entre aplausos por parte del público.

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EL ÍDOLO DE MÉXICO TERMINÓ SUS ESTUDIOS ı Foto: Captura de video

HASTA LOS MONUMENTOS LO LAMENTARON

La eliminación de México del certamen dejó tristeza entre millones de aficionados, pero también dio paso a uno de los videos más divertidos. El protagonista fue Carlos López El Chevo, un comediante que apareció caracterizado como el Ángel de la Independencia en un puesto ambulante y cuestionó: “¿Las penas con quesadillas son menos?”.

HASTA LOS MONUMENTOS LO LAMENTARON ı Foto: Captura de video

FAMOSA POR SU CABELLO RUBIO

El Mundial 2026 ha dejado momentos únicos entre los aficionados y en esta ocasión fue una pequeña fan que reveló que le llaman “Haaland” en la escuela y todo por su cabello, que es parecido al del jugador nórdico que está disputando la competencia en EU.

FAMOSA POR SU CABELLO RUBIO ı Foto: Captura de video

EL FESTEJO QUE SE MERECEN LOS GRANDES

Jesús Gallardo recibió una emotiva muestra de apoyo cuando decenas de seguidores acudieron hasta su casa para felicitarlo por su actuación con el Tricolor. Lejos de ignorar el gesto, el jugador azteca salió a recibir personalmente a los aficionados, convivió con ellos, firmó autógrafos, se tomó fotografías y agradeció el respaldo que le brindaron durante toda la justa mundialista.

EL FESTEJO QUE SE MERECEN LOS GRANDES ı Foto: Captura de video

Además, en el festejo afuera del hogar del lateral del Toluca había mariachis para celebrar lo realizado por la escuadra nacional en el campeonato.