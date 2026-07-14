Inicia la nueva era croata de cara a la justa de 2030

SLAVEN BILIĆ vuelve como entrenador de Croacia después de que el técnico más exitoso del equipo, Zlatko Dalić, se marchó tras culminar su participación en el Mundial 2026.

El técnico nacido en Livno, Bosnia y Herzegovina, se convirtió en el decimocuarto timonel en perder su trabajo en el torneo. El primero fue Sabri Lamouchi, quien fue despedido de la Selección de Túnez tras ser goleada 5-1 a manos de Suecia en la primera jornada de la fase de grupos del certamen.

Slaven Bilić regresa para tomar las riendas después de más de una década y en donde pasó seis años al mando, pero ahora presume la experiencia de dirigir en la Liga Premier de Inglaterra con el West Ham y West Bromwich, así como en las escuadras nacionales de Turquía y Arabia Saudita.

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“Estoy verdaderamente feliz de comenzar este desafío y me siento plenamente preparado para él, como un entrenador más maduro y con más experiencia que en 2006, pero con la misma motivación y el mismo deseo de ver a Croacia mantenerse poderosa, audaz y exitosa”, expresó Bilić en un comunicado.

Asume el mando de una Selección Croata que quedó fuera del Mundial en medio de una lluvia de recriminaciones. Su empate en el último suspiro fue anulado por fuera de juego por el más leve de los contactos detectados por el sensor del balón, lo que aseguró la derrota 2-1 a manos de Portugal en la ronda de dieciseisavos de final y la polémica claramente se hizo presente por la jugada que igualó el marcador en el tiempo de compensación.

Así llegó a su fin la etapa de nueve años de Zlatko Dalić, quien llevó a Croacia a su única final de un Mundial en Rusia 2018 y luego al tercer puesto del certamen en Qatar 2022.