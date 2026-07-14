Siguen investigaciones por el deceso de Adams

El sudafricano durante el cotejo ante Chequia, el pasado 18 de junio de 2026.

La policía informó que está investigando la muerte del futbolista sudafricano Jayden Adams, quien participó en la Copa del Mundo 2026 con el combinado de su país natal, después de que su cuerpo fuera hallado el fin de semana pasado en una propiedad en Ciudad del Cabo.

El mediocampista de 25 años murió dos semanas después de que ayudó a Sudáfrica a alcanzar por primera vez la fase de eliminación directa de un Mundial; sin embargo, cayó derrotada en los dieciseisavos de final a manos de Canadá. Las autoridades no han dado a conocer la causa de la muerte del jugador sudafricano.

El dato: El debut de Jayden Adams como futbolista profesional fue en agosto del 2020 con el Stellenbosch F. C. de su país natal.

“La policía central de Ciudad del Cabo registró una investigación judicial tras el hallazgo del cuerpo de un hombre de 25 años el sábado”, señaló en un comunicado. “Las circunstancias que rodean este incidente están bajo investigación”.

TE RECOMENDAMOS: Restan cuatro partidos Mundial 2026 supera a Rusia y a Qatar en asistencia

La instancia indicó que el cuerpo fue descubierto en una propiedad del barrio de Schotsche Kloof, en Ciudad del Cabo, alrededor de las 11 de la mañana del sábado, pero no ofreció más detalles, aunque durante el Mundial se le vio a Jayden Adams separado del grupo cuando se llevaron a cabo las celebraciones por avanzar a la fase de nocaut.

17 goles marcó en su carrera Jayden Adams

El padre de Jayden Adams, Juanito Adams, declaró a la cadena sudafricana de noticias eNCA, un día después de la muerte de su hijo, que la familia estaba esperando los resultados de una autopsia y que aún no había hecho planes para el funeral.

“Como todos saben, fue una muerte prematura”, comentó Juanito Adams. “A la familia le cuesta asimilarlo. No será fácil seguir adelante. La gente dice que se hará más fácil, pero no lo será. Simplemente aprendes a vivir con ello”.

Jayden Adams disputó los tres partidos de la fase de grupos de Sudáfrica ante México, Chequia y Corea del Sur, en la que el equipo logró su mejor actuación en un Mundial. El mediocampista no participó en la derrota 1-0 ante Canadá en la ronda de 32 equipos, partido que se disputó el pasado 28 de junio.

El ministro de Deportes de Sudáfrica, Gayton McKenzie, dijo que Adams había jugado el partido de su equipo en la fase de grupos contra República Checa horas después de enterarse de que su abuela había muerto. McKenzie pidió al público y a los medios “ejercer moderación y compasión” y no especular sobre la causa de la muerte de Adams mientras las autoridades realizan una investigación.

Hubo momentos de silencio y homenajes a Jayden Adams en los dos partidos de cuartos de final del Mundial que se escenificaron el mismo día que el jugador del Mamelodi Sundowns perdió la vida en su tierra natal. El Inglaterra contra Noruega y Argentina ante Suiza rindieron este homenaje para el futbolista sudafricano.

Jayden Adams jugó varias temporadas con Stellenbosch antes de incorporarse a Mamelodi Sundowns el año pasado. Ayudó al club a ganar este año la Liga de Campeones de la Confederación Africana de Futbol.

“La muerte nos ha arrebatado cruelmente a uno de los nuestros”, indicó el Sindicato de Futbolistas de Sudáfrica mediante una publicación en la red social X. “Le ha quitado a nuestra nación a un futbolista extraordinario”.

“Siempre recordaremos su humildad, su talento extraordinario y el orgullo con el que representó a Sudáfrica. Descansa en paz eterna, Jayden. Nunca serás olvidado”.