¿Listo para la lucha libre? Máscara Dorada, Templario y Thunder Rosa encabezan función del fin de semana del CMLL

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) tendrá un intenso fin de semana con dos funciones que reunirán a varias de sus principales figuras en la Arena Coliseo y la Arena México. Relevos espectaculares, combates de Amazonas, duelos internacionales y un par de Match Relámpago forman parte de las carteleras programadas para el sábado 18 y domingo 19 de julio.

La actividad comenzará el sábado en el tradicional inmueble de Perú 77 y continuará el domingo con el ya clásico Domingo Familiar, donde además se definirá a la próxima retadora al Campeonato Nacional Femenil.

Máscara Dorada, Templario y Thunder Rosa encabezan las funciones

La función del sábado 18 de julio, a partir de las 19:30 horas, tendrá como combate estelar un duelo de relevos entre Máscara Dorada y Neón, quienes enfrentarán a Ángel de Oro y Niebla Roja.

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📍Arena Coliseo

🗓️ Sábado 18 de Julio '26

🕢 7:30 p.m.



🎟️ en taquillas y en Ticketmaster: https://t.co/GcnVIZhNAk



📲 EN VIVO en exclusiva para miembros ‘Leyenda’ del Canal: https://t.co/5P6Lo6oSLQ#SábadoDeColiseo pic.twitter.com/oY6fnPfpJf — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) July 16, 2026

La cartelera también incluye un atractivo Match Relámpago entre Templario y Volador Jr., además de la participación de Thunder Rosa, quien hará equipo con Garra Negra y La Magnífica para enfrentar a Keyra, Princesa Sugehit y Hera.

Para el domingo 19 de julio, desde las 17:00 horas en la Arena México, Máscara Dorada volverá a la actividad, ahora acompañado por Templario, para medirse ante Soberano Jr. y Difunto en la lucha estelar.

Además, la función contará con un Match Relámpago entre Neón y Titán, así como la eliminatoria que definirá a la próxima retadora al Campeonato Nacional Femenil, donde participarán Thunder Rosa, Reyna Isis, Keyra, Garra Negra, Sanely, Skadi, Hera y Olympia.

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📍Arena México

🗓️ Domingo 19 de Julio '26

🕔 5:00 p.m.



🎟️ Boletos en taquillas y en Ticketmaster:https://t.co/uPyhGb2coR



📺 Transmisión EN VIVO en exclusiva para miembros ‘Leyenda’ del Canal: https://t.co/5P6Lo6oSLQ#DomingoFamiliarCMLL pic.twitter.com/cwRfngpkp1 — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) July 16, 2026

¿Dónde comprar boletos y ver las funciones?

Los boletos para ambas funciones pueden adquirirse directamente en las taquillas de la Arena México o a través del sistema Ticketmaster.

Quienes no puedan asistir podrán seguir las funciones mediante los distintos niveles de membresía del canal oficial de YouTube del CMLL, donde se transmitirán en vivo ambas carteleras.

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