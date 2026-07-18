“Para mí ha sido magnífico cuidar mi personaje”; Tinieblas, la leyenda que sobrevive al tiempo

Tinieblas es una de las grandes leyendas de la lucha libre mexicana

Hay muchas grandes estrellas en el mundo de la lucha libre mexicana, pero pocos son los gladiadores que logran traspasar la barrera del tiempo y permanecer dentro del gusto de los aficionados por generaciones. Ese es el caso del “Gigante Sabio”, Tinieblas, quien en exclusiva con La Razón de México habló sobre la importancia de cuidar su legado.

"Debuté en la Coliseo el 20 de agosto de 1971 contra el Solitario, la máxima leyenda de esa época, iba con pareja de Dr Wagner. Lleno impresionante, más gente afuera de la arena que adentro", recordó el también llamado “Capitán Aventura”.

#VIDEO | Se vienen muchas actividades para viajar los 55 años de carrera de Tinieblas



Así recuerda la leyenda del pancracio su legado.



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Tinieblas hizo énfasis en que ha sido clave cuidar su personaje, el cual impregnó en la mente de los aficionados por sus luchas memorables y su ascenso como una estrellas del entretenimiento.

“Para mí ha sido magnífico cuidar mi personaje y mezclar mi carrera con el cine. Donde me presento la gente me habla de mis apariciones en tele, porque gente que no veía lucha libre me conocía por el cine”, explicó.

“Satán”, otro de sus sobrenombres, celebra 55 años de trayectoria profesional. Su legado lo tiene como uno de los mejores de los grandes. Aunque se retiró desde hace una década, en su momento pudo recorrer el mundo.

“Viajé por el interior de la república y por todo el mundo. Hice películas con el Santo, con Mil Máscaras. Yo aprendí mucho en el cine y en la televisión”, comentó para este diario.

Por último, y ante al el reciente crecimiento de la lucha libre de nuevo como un deporte al que la gente asiste con entusiasmo semana a semana, Tinieblas mandó un mensaje para los gladiadores en ascenso y en general para todos los aficionados.

“Llegar a ser lo que tú quieras y no tomar nada a la ligera”, inició el “Gigante Sabio”. “Yo todo el día trabaja; a las 6 de la mañana salía, regresaba a mi casa a las 11 de la mañana y entrenaba cuatro horas diarias. Si quieres ser algo debes trabajar más que los demás, la flojera no te deja nada más que problemas y te estancas”, dijo.

“Hay que trabajar más que lo demás, hagas lo hagas, hazlo lo mejor posible. Sé el mejor. Hagan más que los demás”, terminó.

Función especial en homenaje a Tinieblas

Por el 55 aniversario de Tinieblas hay muchas sorpresas, como un evento especial en su honor este domingo 18 de julio en el Lienzo Charro de Peñón es donde se presenta la función de Nación Lucha Libre.

“Cumplo 55 años como luchador, retirado de 10, pero 55 años de la película que hice Las Momias de Gunuajuato, un logro importante en mi carrera”, dijo durante la conferencia previa al evento. “El 18 veremos algo que encamine a (Nación Lucha Libre) ser una gran empresa”.

#VIDEO | Tinieblas estará en la función del 18 de julio de Nación Lucha Libre, junto con otros 6 encuentros de alto nivel.



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El inmueble está a un costado de metro Deportivo Oceanía de la Línea B del metro. Inicia a las 19:00 horas y entre las estrellas están Texano Jr, Mr. Águila, Joe Líder. Pero la estelar tiene a Simón Blanco y Silver King Jr. contra a Mr. Águila, Joe Líder, Texano y Súper Nova.

En la conferencia estuvo presente Daniel Leal, presidente de Nación Lucha Libre, quien aseguró que “la función del 18 de julio es pensar en el legado que mi padre nos ha dejado” y que Tinieblas estará presente.

“Traemos la Copa Nación, vamos a tener dos luchas de parejas, la facción de Los Wagner vs Los Texanos y Los Perros del Mal”, dijo Leal. “Vamos a tener seis luchas y para nosotros son importantes las luchas femeniles. La mitad de nuestro cartel es de mujeres, queremos darle todo el apoyo”.

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