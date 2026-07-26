Lando Norris gana el Gran Premio de Hungría; Sergio Pérez termina en la posición 21

El Gran Premio de Hungría se llevó a cabo sin choques dentro de la pista, pero con un gran trabajo por parte de Lando Norris, quien demostró su madurez detrás del volante y por qué es el actual campeón de la Fórmula 1, ya que logró mantenerse como líder de la carrera durante las 70 vueltas para conseguir su primera victoria de la campaña.

El piloto británico ha sufrido el buen momento que atraviesa Mercedes y las victorias que ha logrado Ferrari en la campaña, ya que los dos volantes de McLaren no habían ganado en esta temporada hasta la parada en Hungría. Lando Norris no estaba en lo más alto del podio desde el Gran Premio de Brasil en 2025.

Durante la mayor parte del Gran Premio de Hungría, el primer puesto lo pelearon los dos pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri. Sin embargo, a 20 vueltas del final, Andrea Kimi Antonelli se metió entre ellos dos, causando problemas y metiendo presión a sus dos contrincantes, ya que Mercedes ha demostrado que tiene el mejor monoplaza de la temporada.

Otro de los momentos que marcaron la carrera en el Hungaroring fue entre Charles Leclerc y Lewis Hamilton. El piloto monegasco le pedía a su equipo que su coequipero le otorgara su posición para pelear por los primeros puestos, aunque el volante británico no cedió a la petición de Leclerc y el siete veces campeón de la F1 se mantuvo arriba de su compañero.

El Gran Premio de Hungría es una de las carreras que más vueltas tiene en el serial de la Fórmula 1, por lo que los pilotos deben administrar de buena forma su monoplaza. Lamentablemente, Checo Pérez perdió el control del automóvil, salió de la pista y la suspensión de su vehículo se rompió, por lo que tuvo que abandonar la competencia, quedándose con la vigesimoprimera posición.

Aunque al piloto que más le dolió abandonar la contienda fue a Oscar Piastri, ya que el volante de McLaren estaba peleando por los primeros puestos del GP de Hungría y en la vuelta 56 la caja de cambios de su monoplaza dejó de funcionar. Afortunadamente, el australiano logró llevar el vehículo a una de las salidas de la pista para evitar algún percance.

Es la primera vez en la temporada que Lando Norris suma más de 25 puntos en el Campeonato de Pilotos, recortando distancia con Charles Leclerc, su más cercano contrincante en la tabla general.

Tras el Gran Premio de Hungría, la Fórmula 1 entrará en el famoso parón de verano. Los pilotos tendrán casi un mes de vacaciones antes de meterse de lleno en la recta final de la temporada, la cual inicia con la carrera en Países Bajos el próximo 23 de agosto en el Circuito de Zandvoort.

DCO